Fue el pasado mes de diciembre cuando encontraron sin vida el cuerpo de Verónica Forqué en su domicilio de la calle Víctor de la Serna, en Madrid. La actriz no estaba pasando por su mejor momento personal y decidió quitarse la vida. Una de las empleadas del hogar que tenía contratada se encontró el cuerpo sin vida de Forqué y avisaba a los servicios de emergencias y a una vecina. Desde aquel día, mucho se habló del estado anímico en el que se encontraba la actriz tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’.

‘Maestros de la costura’ homenajea a Verónica Forqué

Fue tal el revuelo causado que desde RTVE emitieron un comunicado anunciando que habían tomado la decisión de no emitir imágenes de Verónica Forqué a pesar de que estaban grabadas con anterioridad. La mítica actriz había participado como invitada especial en dos programas más de la cadena, ‘MasterChef Junior’ y ‘Maestros de la costura‘. Tras estudiarlo detenidamente, la cadena estatal optaba en un principio por eliminar todas las imágenes de ella «por respeto a ella y a su familia», según confirmaban a Efe fuentes cercanas del ente público. Ahora, la emisión de sus imágenes dan un giro a la determinación de la cadena, quien tres meses después de su muerte considera que sacar a la luz estos vídeos inéditos es un homenaje póstumo.

Si bien es cierto que el programa culinario de los más pequeños, ‘MasterChef Junior’, ya se emitió al completo y ni rastro de Verónica Forqué, sí que han querido hacerlo en este programa. Ahora que han pasado unos meses desde su fallecimiento, ‘Maestros de la costura’ sí que ha decidido emitir imágenes inéditas de la actriz meses antes de su fallecimiento. En las imágenes se puede ver a Forqué muy pendiente de los diseños de los candidatos a alzarse con el triunfo.

Con el sentido del humor que se le caracterizaba, nada hacía presagiar el fatal desenlace de la actriz tan solo unos meses después de la grabación de este programa. Y es que en su intervención en ‘Maestros de la costura’, la artista pudo valorar el trabajo de los concursantes del ‘talent’ de La 1. Incluso ha animado a Lorenzo Caprile, uno de los jueces, a no estar «tan serio» cuando revisa el trabajo de los participantes. «Das miedo, Caprile», le ha recriminado. «Gracias por traer a esta mujer, es una maravilla», ha destacado un emocionado Eduardo Navarrete, admirador de Forqué.

El delicado estado anímico de la actriz antes de su muerte y tras su paso por el talent culinario

Hay que recordar que Verónica Forqué participó en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’ y decidió abandonar el programa porque estaba agotada tanto a nivel físico como a nivel mental. Sin embargo, tras su muerte surgieron nuevas informaciones que apuntaban que su marcha se debió a que se había contagiado del coronavirus. Es algo que Juanma Castaño, ganador de la edición en la que participó la mítica actriz, confirmaría poco después de alzarse con la victoria.

La intérprete estaba sumida en una depresión desde hacía tiempo. Ella misma reconoció en el plató de ‘MasterChef Celebrity’ que se sentía sin fuerzas para continuar participando en el concurso. «No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada», afirmó cuando decidió abandonar el ‘talent’ culinario. Asimismo, insistió en que había luchado durante diez semanas, pero le resultaba imposible continuar. «Esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo. El cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena», dijo por aquel entonces. Ese momento, finalmente no se pudo efectuar.

La autopsia determinó la causa de la muerte: «asfixia mecánica»

A pesar de la rapidez de los servicios sanitarios, que acudieron al domicilio de la actriz después de la llamada de la trabajadora, ya no pudieron hacer nada por su vida. Tras el levantamiento del cuerpo por parte del juez, Verónica Forqué fue trasladada hasta el Instituto Anatómico Forense donde procedieron a la autopsia del cadáver para aclarar las circunstancias de su muerte. Determinaron «asfixia mecánica» como la causa del fallecimiento. Esto se produce cuando un mecanismo impide la ventilación pulmonar. Este mecanismo puede ser interno (cuerpos extraños en las vías respiratorias) o externo (es decir ahorcamiento, estrangulación, aplastamiento, sofocación facial, sepultamiento).