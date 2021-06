La colaboradora ha abandonado el plató de ‘Sálvame’ a gritos tras unos comentarios de su compañero.

La semana se presenta complicada para Lydia Lozano. Si hace 24 horas se enfrentaba a las duras críticas de Laura Fa en el plató de ‘Sálvame‘, este martes ha tenido que hacer lo propio con los comentarios que ha hecho sobre ella Kiko Hernández.

La colaboradora ha estallado tras un comentario de su compañero. Todo sucedía con un ‘zasca’ en directo seguido por un comentario que tuvo lugar fuera de cámaras. «¡A mí nadie me manda a tomar por…!», gritaba, fuera de sí.

La periodista estaba dando una información cuando su colega le preguntaba ante las cámaras si lo había contrastado del mismo modo que lo hizo con la noticia de la supuesta muerte de Manzanares… La canaria, indignada, se mordía los labios en un intento por contenerse. El programa seguía su curso y Paz Padilla continuaba presentando el espacio cuando, de repente, se pudo escuchar a Lydia Lozano estallar a la vez que abandonaba el plató.

«¡Deja de grabarme!»

“¡Me quiero ir! Yo me voy a mi casa ¡Y deja ya de grabarme, que me dejes de grabar! ¡Ya está bien, hombre! ¡No me lo merezco!”, decía, a todo pulmón. David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, intentaba tranquilizarla.

“A mi nadie me manda a tomar por…. ¡Esto es una falta de respeto!”, se quejaba Lydia, poniéndose la mascarilla mientras Valldeperas la perseguía por los pasillos de la cadena. A la vuelta de publicidad, Lydia explicaba en detalle qué había sucedido: en la reunión previa a la emisión del programa había tenido un encontronazo con Kiko Hernández, ya que el pasado lunes la periodista confesaba que él es la persona que más daño le ha hecho.

«No voy a aguantar faltas de respeto»

“¿Dónde c*** trabajo? ¿Pero yo dónde trabajo?”, se quejaba Lydia. «No voy a aguantar faltas de respeto. Lo que me ha dicho me parece muy fuerte. Hay unos límites. No puedo estar en un sitio donde se me falte el respeto así», zanjaba. Kiko la escuchaba en silencio hasta que, una vez que lograba calmarse, se arrodillaba en plató en una actitud bastante burlesca de pedirle disculpas: «¡Perdóname!», le reclamaba, sentado en el suelo con los brazos extendidos.