Lydia Lozano ha vuelto a vivir una tarde amarga en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora se ha roto en llanto ante las acusaciones de Laura Fa. La periodista se ha quejado de la relación entre ambas va de mal en peor. «Me pasa que ya no tengo sintonía con ella», ha confesado. Y la ha acusado de ser una persona «muy vengativa».

«Me llamas cosas que nunca me han llamado. Me han llamado envidiosa, chupa cámaras. Ahora tengo un nuevo término. Tiene narices que me pongas a parir. Bailo contigo en la despedida de soltera de Anabel y ahora sales con esto», ha lamentado. Y aunque en un principio ha intentado por todos los medios mantener el tipo, lo cierto es que ante este nuevo encontronazo con su compañera se ha derrumbado por completo.

«No se puede ser más sincera en la tele», ha recordado Lydia Lozano

«¿Cómo se va a quedar la gente ahora? ¡Que llevo una vida súper normal! Con mis amigos, mi casa, mis viajes, mi familia», ha soltado, entre sollozos. «Decís que sabéis cosas de mí, que el público se va a sorprender con lo que Laura tiene que decir de mí. ¿Pero qué pasa en este programa? ¿Os echo cianuro en la Coca Cola? ¿Os robo las carteras? Yo tengo una imagen muy blanca, una imagen normal. De una tía que ha vivido, que ha currado, que se ha buscado la vida, que estoy casada, que no tengo ningún lío, que bailo en las fiestas, que me acuesto tarde, que no duermo, que leo», añadía.

«¿Pero qué imagen tengo? Si me acuesto tarde, porque me acuesto tarde. Si hago una fiesta en mi casa, porque hago una fiesta en mi casa. Si me voy de viaje, porque me voy de viaje. Y encima me pillan en Portugal… Yo digo todo de mi vida. No se puede ser más sincera en la tele. ¡Que lo cuento todo!», exclamaba. «Me da igual todo». La cosa se ponía más tensa aún cuando Rafa Mora ha dejado caer que Antonio Montero tendría información «más íntima» de Lydia. La aludida, harta, se marchaba del plató entre gritos: «¿Por qué no habla cada uno de su vida íntima?»

Tras su estallido en directo, Laura Fa revelaba que Lydia Lozano le ha revelado que tiene acceso a una de las cuentas de sus clubs de fans en Instagram. «Me dijo: ‘Un familiar me lleva las mías (las redes) y yo tengo acceso», ha relatado la catalana. «Es la cuenta de Instagram del club de fans que nos pone como nos pone a parir a todos. Ella se dio cuenta y enseguida me lo quitó. Lydia es conocedora de lo que hace su club de fans».

Laura Fa revela que su compañera tiene acceso a una de las cuentas de su club de fans

Finalmente, la canaria se ha explicado sobre el asunto. Y ha negado de manera tajante que ella tenga nada que ver con los grupos que la siguen en las redes sociales: «Tenía la clave de un familiar, no he dicho que lo llevase un familiar. ¿Te has dado cuenta de cuántos clubs de fans tengo?», ha recordado a Laura Fa.