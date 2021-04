La colaboradora reacciona decepcionada y casi entre lágrimas ante el demoledor artículo de Laura Fa en su contra: «¡Es insultante y muy desagradable!».

Este martes, Lydia Lozano se ha enfrentado a una situación que no esperaba: ha escuchado las duras críticas que su colega de ‘Sálvame’, Laura Fa, ha escrito sobre ella. La colaboradora ha publicado un artículo en el que valora muy severamente la última intervención de la canaria en el debate de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el documental sobre la vida de Rocío Carrasco que tanto está dando que hablar. En él, la periodista no deja en muy buen lugar a su compañera. «Eres muy buena haciendo show, pero quédate en casa cuando hablamos de cosas importantes», dice. En su escrito, Fa se despacha a gusto sobre Lydia y dice cosas como: «La empatía que demuestra con el testimonio de una mujer es inexistente».

Lo que opina Lydia Lozano de los comentarios de Laura Fa: «El tono me parece insultante»

La respuesta de Lydia Lozano al artículo de Laura Fa ha sido inmediata. Apenas sin palabras, conteniendo las lágrimas, se ha lamentado de que ésta no la avisara de que iba a escribir algo sobre ella. «Ya que me llamas tantas veces me lo podías haber dicho», le recriminaba. «Me podías haber hecho ese comentario a mí. Que me llame señora con ese desprecio, que no empaticé y que me puse a divagar… El tono me parece insultante, muy desagradable».

A Lozano le cuesta creer que Laura Fa haya escrito un artículo criticándola porque la considera su amiga. Por eso ha manifestado, contundente: «No quiero saber nada de ella. ¡Con la de noches que hemos hablado! Podía haberme mandado un mensaje: ‘Lydia se te ve nerviosa, explícate mejor». La colaboradora ha recordado que una conocida compañera y presentadora le envió un mensaje en la última entrega de la docuserie de Rocío Carrasco para comentar el nerviosismo que mostró en directo en el plató. «Me dijo: ‘¿Sabes lo bueno de verte tan nerviosa? Que te está impactando el relato de Rocío Carrasco, que no sabes por dónde ir. Qué difícil volver de este testimonio y recuperar y tener esta cabeza… Lo digo en directo».

Triste y decepcionada, Lydia Lozano, sentada en una sala aparte, se dirigía a Laura Fa, sentada en el plató: «Yo te consideraba amiga mía. Haberme mandado un mensaje: Lydia, no se te está entendiendo. Estás muy nerviosa. Creo que teníamos la confianza suficiente. Me podías haber avisado y haberme dicho: ‘Lydia: he publicado esto de ti». Para la colaboradora, lo sucedido con Laura Fa es «una decepción más».

Laura Fa se reafirma en sus críticas: «No estuvo a la altura de lo que se pedía»

«¿Qué no tengo empatía por el brazo de un niño roto?», insistía. Entonces, Laura fa, que la escuchaba sin decir nada, abría la boca para pronunciarse sobre el artículo que ha herido los sentimientos de Lydia. «La tenía que haber llamado», admitía. Una de mis compañeras me dijo que lo hiciera. Escribí eso. Me equivoco en no llamarla y en la parte en la que digo que no debería estar en ningún programa. Suscribo lo que pienso: no tuvo empatía y no estuvo a la altura de lo que se pedía».

Lo cierto es que detrás de este encontronazo televisivo se escondía un rifirrafe entre ambas colaboradoras. Ha sido la catalana quien ha desvelado que estaba molesta con Lydia por una conversación que tuvo con ella antes de escribir su ‘incendiario’ artículo. «Me enfadé mucho la semana pasada con Lydia y parte de lo que he escrito fue porque estaba enfadada con ella. Me hizo un comentario que no me parecía propio de una amiga, considerando poco mi trabajo. Al día siguiente escribí ese artículo».

Aclarado este punto, Laura Fa ha vuelto a la carga con sus argumentos: «Suscribo lo que escribí. Cuestionó mi papel en el tema de Rocío Carrasco, sumándose a las críticas que recibo en las redes sociales. Que lo que hago es como si yo fuera una marioneta del programa y que todo era por venir más días».

Lydia no salía de su asombro. «Te dije que eras libre en este programa para comentar lo que opinamos del tema y que no te estaba viendo libre», subrayaba. «¿No me dijiste que me estaba viniendo bien el papel?», respondía la exreportera de agencias. «Son cosas privadas que no podemos decir. Si te molestó, haberme llamado por la noche sin pinganillo y sin micrófono. Te lo estabas llevando a lo personal», le echaba en cara Lozano.

Lydia: «Los pollos personales con los compañeros los llevo francamente mal»

Gema López intervenía para arrojar algunos datos sobre el artículo de la discordia. «Lo vi y le dije: ‘Creo que esto se lo tienes que enseñar a Lydia’. Laura tiene una postura que al programa le viene bien, pero eso no significa que sea una marioneta del programa. En cuanto al artículo, ha vuelto la Laura Fa de ‘Asamblea Fashion». A continuación hacía una petición a Laura Fa: «Me gustaría ver la misma valentía cuando llegues aquí. Yo te he visto aquí apocada mucho tiempo con muchas cosas y ahora te has venido arriba. Cuando uno escribe desde el cabreo y en casa refugiándose en un ordenador es mucho más fácil».

Finalmente, Lydia Lozano dejaba claro que este episodio marcará un antes y un después en su relación con Laura Fa: «Los pollos personales con los compañeros los llevo francamente mal. ¡Estoy tan dolida, pero tan dolida!». ¿Decidirá poner fin a su etapa como amigas?