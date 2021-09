En medio de su distanciamiento con Isabel Pantoja, el colaborador entra con mucha ilusión al reality de Telecinco: «¿Qué pensáis que sabéis todo de mí?»

El próximo jueves, Telecinco y Jorge Javier Vázquez darán el pistoletazo de salida a ‘Secret Story’, el reality de famosos que dará mucho que hablar en los próximos meses. A la espera de su estreno, los diversos programas de Mediaset se están encargando de anunciar el nombre de los habitante de la casa más vigilada de la televisión. ‘Viva la vida’ ha sido el último en hacerlo y ha confirmado que Luis Rollán será concursante del programa.

Luis Rollán se convierte en el nuevo concursante confirmado de ‘Secret Story’. «¿Qué pensáis que sabéis todo de mí? ¡Pues no!», asegura el colaboradora de ‘Viva la vida’ en el vídeo que anuncia su salto al reality con el que Mediaset comenzará el nuevo curso televisivo. Tras conocer la noticia, el de Sevilla ha reconocido en directo en su programa que está muy nervioso por esta nueva aventura y, entre bromas, ha insistido en que espera volver al espacio de Emma García lo más tarde posible.

Ilusionado y con muchas cosas que le atormentan, Luis Rollán inicia su nuevo reto profesional en medio de su distanciamiento con Isabel Pantoja tras la guerra que esta mantiene con Kiko Rivera. Además, dada su amistad con el Clan Campos, el colaborador tendrá que lidiar con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet en el programa que promete revelar los secretos más ocultos de los famosos. «En esta profesión he hecho de todo y ahora no es lo mismo verlo desde la barrera que meterte dentro. Creo que he sido uno de los primeros que llamaron para esta aventura«, expresaba.

Luis Rollán quiere vivir al máximo esta nueva experiencia y hace hincapié en que no quiere entrar con una mochila y quiere conocer a todos y cada uno de sus compañeros. Sin miedo a nada, el colaborador ha visto en esta oportunidad el momento de que el gran público le pueda conocer desde otro punto de vista y promete dar guerra: «Se ha llevado muchos años para que entrase en los realities de esta casa, pero por una cosa y por otra no me veía preparado».

El anuncio del fichaje de Luis Rollán ha llegado tan solo unos minutos después de que Emma García revelara que Irene Rosales volverá a ‘Viva la vida’ para hacerles una visita. ¿Significará esto que la mujer de Kiko Rivera se convertirá en la defensora de su amigo en el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco? A la espera de saber si esto ocurre, lo cierto es que, por el momento, Luis Rollán tendrá que convivir con, además de Bigote Arrocet, Luca Onestini, Lucía Pariente y José Antonio Canales Rivera.

¿Su secreto tendrá que ver con Isabel Pantoja?

A la espera de conocer si su secreto guardará relación con Isabel Pantoja dado la gran amistad que mantenían, lo cierto es que el distanciamiento entre el de Sevilla y la tonadillera es un hecho. Hace unas semanas, el colaborador interrumpía sus vacaciones para acudir a la vuelta a los escenarios de la cantante. «¿Quién salía en alguna foto? Había tanta gente, tantos amigos que no sé qué había en la foto. Ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado. Con los de verdad», pronunciaba Isabel Pantoja en medio de una de su actuación dejando claro que tan solo está rodeada con gente de plena confianza.

Un dardo envenenado que muchos interpretaron que iba dirigido a Luis Rollán, aunque él no lo viera así. El colaborador de ‘Viva la vida’ aseguraba que había disfrutado del concierto, pero también admitía que no iba a darle la espalda a Kiko Rivera para volver a tener relación con la tonadillera. En los últimos meses, ha intentado intermediar para que madre e hijo llegaran a buen puerto, aunque sin éxito. Entonces, dejó claro que entiende que en esta guerra familiar no debería haber bandos y admite que no tiene intención de dejar de lado a su amigo Kiko Rivera. «Le quiero, le he querido y lo querré toda mi vida. No voy a darle la espalda», asevera. «Por lo menos voy de frente, llamo a Kiko y lo digo públicamente. Hay mucha gente que está con ella y le llaman a él por detrás», sentenció sin querer entrar en detalles durante su crónica del retorno de Isabel Pantoja a los escenarios.