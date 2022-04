Tan solo tres días después del estreno de ‘Baila conmigo’, el ‘dating’ presentado por Nagore Robles en Cuatro ha vivido un giro de 180 grados este viernes después de que una de las participantes abandonara el programa por un importante motivo. Lucía Sánchez (‘La isla de las tentaciones’) ha anunciado que está esperando su primer hijo junto a Isaac «Lobo», con el que rompió hace unas semanas a raíz de una infidelidad.

Lucía se estrenaba en ‘Baila conmigo’ asegurando que había puesto fin a su relación con Lobo después de haberse enterado de que le había sido desleal. Tres días después, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha anunciado que está embarazada. «Lo primero, enhorabuena. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz?«, le preguntaba Nagore Robles tras conocer las palabras de la concursante de su ‘dating’. Ante esto, Lucía se venía abajo y comenzaba a llorar. En concreto, insistía en que para ella es una buena noticia, aunque lo ha pasado mal intentando disimularlo a lo largo de estos días. «Estoy bien, estoy contenta. Estoy feliz. Yo me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa con mi familia, estaba muy nerviosa y no podía más. No sabía como disimularlo, en la fiesta y todo…Por eso no sabía cómo estar con ellos«, insistía ante sus pretendientes.

Lucía Sánchez e Isaac Torres se conocieron en la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ después de que ella entrara con su pareja, Manuel, a participar en el programa presentado por Sandra Barneda. La joven ha asegurado que la noticia les ha pillado a los dos por sorpresa.

Horas después de compartir la noticia, Isaac reaccionaba a través de sus redes sociales con cierto tono de indignación. «Bueno chicos ya os habéis enterado de la noticia, yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas. Creo, siempre lo he dicho. No he dicho anda antes porque había decidido respetarla, yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso. Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien», ha expresado.

Le han dado varias oportunidades a su relación

La relación entre Isaac y Lucía está llena de idas y venidas. Dos días después del Día de San Valentín, ambos anunciaban su ruptura después de haber intentado vivir juntos bajo el mismo techo. Un mes antes, la pareja también hacía frente a los rumores de crisis, aunque intentaban aparentar lo contrario. Así lo contaba ella misma a través de sus redes sociales, confirmando que los rumores eran ciertos y, es más, que su otro exnovio, Manuel, ha regresado a su vida para reírse de su delicada situación sentimental, algo que ha hecho que Lucía estalle ante sus seguidores, para dejar claro quién es Manuel: “El personaje de Manuel acaba de llamarme, encima con número oculto, porque no sabe lo que es dar la cara para cachondearse de la situación que estoy pasando y para reírse de mí. Que todos sepáis la clase de persona que es, que se alegra del mal ajeno. Cada uno es lo que es. Estoy muy tranquila. Sólo demuestra que sin hablar de mí no es nadie. Gracias por estar tan pendientes de mí, a mí tú me importas menos que una mierda”, sentenciaba en su Instagram.

Aunque en un primer momento trataron de hacer oídos sordos a lo que sus seguidores les gritaban, las evidencias de que habían roto su romance eran tan claras que al final Lucía no ha podido más que confirmar que efectivamente su relación se ha ido al traste y que vuelve a ser una mujer soltera.

