Llevamos muchísimo tiempo esperando que Los Javis anuncien la fecha de su boda y de repente han acelerado tan a fondo ¡que ya se han casado! Pero que no cunda el pánico, se trata de un enlace absolutamente informal, celebrado durante su visita a ‘El Hormiguero’ y oficiado por Pablo Motos. La pareja acudió al programa para promocionar la nueva temporada de Paquita Salas y el lanzamiento de su nueva línea de ropa.

Leer más: Terelu Campos, en el punto de mira de los Javis

Durante un momento de la entrevista, el presentador valenciano les preguntó por la compatibilidad sentimental y laboral. Al hilo, Javier Calvo dijo que”no nos desgasta como pareja, nos fortalece. Pero, evidentemente, lo personal y lo profesional van muy unidos, entonces, tenemos broncas”. Mientras tanto, Javier Ambrossi fue más allá: “estoy más enamorado de él que nunca, y todo nuestro éxito se lo debemos al público que nos apoyó en una pequeña obra de teatro y que nos ha acompañado en el resto de proyectos”.

El momento clave de la noche surgió a raíz de que Motos les preguntase si se habían casado ya: “No porque no hemos tenido tiempo”. Entonces a Ambrossi se le ocurrió la fantástica idea: “¿Por qué no nos casamos ahora mismo?” y Calvo, encantado, concluyó: “Pablo, cásanos”. Ni corto ni perezoso, el presentador contó con la ayuda del monaguillo y ofició un enlace inesperado.

El único condicionante decirse entre sí lo que les gustaba más del otro. Empezó Ambrossi: “Yo, Javier, estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante”. Por su parte, Calvo dijo que “estoy contento de que seas mi brújula, que siempre que no sé lo que hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño, me llena”. Una lluvia de aplausos y un beso de película pusieron el broche de oro a un momento televisivo único y que será recordado mucho tiempo.

Más contenido .....