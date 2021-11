Poco a poco, la casa de ‘Secret Story’ se va vaciando. 70 días después de arrancar el nuevo reality de Telecinco, se ha producido una nueva expulsión en la gala de esta noche del jueves: Isabel Räbago se ha convertido en la décima expulsada de ‘Secret Story: la casa de los secretos’. La colaboradora de Telecinco se batía en duelo con una de sus grandes apoyos en la casa, Cristina Porta. Ambas han entrado en la sala de expulsiones y nada más verse se han dado un fuerte abrazo. Posteriormente, se ha conocido que la periodista tenía que abandonar el programa en la recta final del mismo. Y es que tal y como ha dicho Carlos Sobera, que ha sustituido a Jorge Javier Vázquez por sus problemas de salud, la semana que viene es la última vez que se pueden conseguir las esferas de los compañeros. Posteriormente, seguirán luchando por ganar el concurso pero no por los 50.000 euros que se esconde en una de las esferas.

La colaboradora de televisión se ha reencontrado con su marido 70 días después

Isabel Rábago se mostraba muy orgullosa del concurso que había realizado y muy feliz por la oportunidad que los directores del programa le habían dado. Aunque ha protagonizado algunas de las polémicas de la casa con Adara, Miguel Frigenti o incluso ha vivido cómo se rompía su amistad con Alba Carrillo, Isabel Rábago ha disfrutado muchísimo de su paso por la casa. Pero, el momento que más ha disfrutado de esta noche ha llegado después de llegar al plató donde le estaba esperando su marido, Carlos. A pesar de que él no se encontraba en las puertas del plató esperándola, sí que se encontraba entre el público e Isabel Rábago no ha dudado ni un momento en ir a abrazarlo.

Ha sido entonces cuando se ha producido uno de los momentos más emotivos de la noche. Carlos e Isabel se han fundido en un largo abrazo y la periodista no podía dejar de llorar. Sentimientos encontrados. Expulsión, reencuentro con su pareja, enfrentarse a sus problemas fuera de la casa… han sido muchos pensamientos los que han agolpado de repente a la colaboradora de televisión. Sin embargo, en ese momento su mente tan solo estaba puesta en su marido, al que no ha soltado durante unos minutos. Carlos ha querido dejarle muy claro que lo ha hecho muy bien en todo momento. Unas palabras que ella ha agradecido.

Isabel Rábago se ha mostrado muy agradecida tras conocer su expulsión

Y como hemos dicho anteriormente, la periodista se ha mostrado muy agradecida a la oportunidad que le han dado los directivos de Telecinco. «Agradezco a todo el equipo lo que me han cuidado, lo que me han mimado, lo que me insistieron para que entrara y espero no haberles defraudado. Me siento inmensamente feliz y solo puedo decir que gracias», ha dicho después de conocer su expulsión.