TVE ha presentado sus nuevas apuestas para su nueva temporada en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Entre ellas destaca la nueva temporada de ‘Lazos de sangre’. El programa presentado por Boris Izaguirre regresa a la pequeña pantalla con un arranque que promete tener a la audiencia sentada en el sillón: la sexta temporada hará un repaso de la vida de Raffaella Carrá, la cantante italiana que se convirtió en icono de la liberación sexual y estrella de la televisión en España.

Vídeo: Europa Press

«Es una entrega que no me hubiera gustado hacer. Ella es la televisión. Consiguió unir España e Italia. Es tan importante como Cristobal Colón», ha explicado el presentador. «Es una maravilla contar todo el material sobre ella. Todas las cosas son posibles en RTVE», ha afirmado. «Lo que me apasiona de este programa es que es la historia sentimental de España, de vidas que son absolutamente relevantes y ejemplares».

El venezolano ha recordado que compartió plató con Raffaella en ‘Salvemos Eurovisión’, la preselección de España para el Festival de Eurovisión de 2008: «Loles León nos tiene que contar cómo Raffaella nos agarró a los dos y nos preguntó qué pasaría si gana Chikilicuatre».

En años anteriores, ‘Lazos de sangre’ se ha emitido con éxito la época estival, pero en el inicio de este nuevo curso televisivo de La 1 podremos verlo a partir de mediados del presente mes. «Tenemos que estar pendientes de la semana del 19 de septiembre. Cualquier día de esa semana se emitirá la nueva temporada», adelanta Boris Izaguirre.

Además del programa inicial recordando a Raffaella Carrá, el espacio de la cadena estatal repasará la trayectoria personal y profesional de otros conocidos rostros de la televisión, la música o el mundo del espectáculo en España. Norma Duval, Jesús Hermida, Mocedades, la Reina Fabiola de Mora y Aragón, Massiel, Mecano, Chiquito de la Calzada, Fernando Guillén, Camarón de la Isla, José Luis Vázquez o Pilar Miró, serán algunos de los protagonistas de los documentales. En el caso de la que fuera directora de cine y teatro, así como directora de Radio Televisión Española entre 1986 y 1989, el escritor y presentador ha explicado: «Nos vamos a dar cuenta de la inmensa mujer que era ella y del inmenso amor que dio a su hijo».

Vídeo: Europa Press

«Yo destacaría, además del archivo, que me gusta descubrir nuevas facetas que no conocemos. Por ejemplo, Pilar Miró. Me llama la atención el testimonio de Gonzalo Miró, que decía Pilar no fue una madre al uso. El gran valor de ‘Lazos de sangre’ es que te enseñan nuevas aristas de las vidas de los personajes», ha asegurado Ludmila Bravo, directora del programa. Por su parte, su hijo, Gonzalo Miró, se ha mostrado agradecido por el especial que dedica el espacio a su progenitora: «Que la gente por la calle la siga recordando y que por la calle me sigan diciendo cosas tremendamente cariñosas, todo eso a un hijo, 25 años después de su fallecimiento, es un orgullo. Da rabia de pensar que no esté. Te das cuenta del cariño que la gente le tenía».