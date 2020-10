La modelo ha puesto fin a su aventura en ‘MasterChef Celebrity 5’. «Me hubiera gustado disfrutar un poco más», lamentaba.

Este martes, un nuevo famoso ha abandonado las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’. En esta ocasión ha sido Laura Sánchez la que se ha quedado fuera del talent culinario. La modelo no ha superado la última prueba eliminatoria, que consistía en elaborar un plato dulce que no incluyera ni azúcar ni edulcorantes: solo podían endulzar con fruta. Laura presentaba un plato muy estético en apariencia, pero soso de sabor. No convenció a los miembros del jurado. «Lleva gelatina de mango», explicaba.

«Dices que lleva mango. ¿Dónde está metido?», le preguntaba Pepe Rodríguez. «Está para hacerle una foto, pero si te tapas y te lo comes no sabe a nada: estás comiendo piña. Le falta alegría por todos los lados», añadía el manchego. «Es muy bonito, pero es una bonita nada, porque he visto muy poco trabajo», le recriminaba Jordi Cruz. «Está totalmente insípido», lamentaba Samantha Vallejo Nágera.

Laura y Gonzalo Miró, que presentaba un arriesgado brownie, quedaron en la cuerda floja. Pero la decisión de los jueces era unánime. Laura debía abandonar. «¡Qué pena, Laura!», decía el cocinero y dueño de El Bohío. «Te vas con un postre precioso, que no sabía nada». «A tu plato le faltaba trabajo por todos los lados. Sin sabor a mango, porque estaba muy gelificado. La piña sin ese licor para potenciar el sabor… Era la nada», decía Jordi Cruz.

Laura ha explicado que la experiencia en MasterChef Celebrity 5 se le ha hecho corta: «Me hubiese gustado quedarme más semanas para seguir aprendiendo. Volvería sin pensarlo». «Josie y Nico están entre mis favoritos para ganar esta edición», confesaba.

Ainhoa Arteta llora tras la expulsión de Laura Sánchez

Poco después de anunciarse su marcha, su compañera Ainhoa Arteta rompía en llanto. «No estoy contenta. Me joroba muchísimo que se vaya alguien, no puedo evitarlo, y además por mi capitanía. Y me siento responsable de que alguien se vaya hoy precisamente hoy por eso». Jordi Cruz le recordaba que el talent es un concurso «individual», con lo cual «responsabilidades, las justas». «El jurado no me conoce. Me siento responsable. Me fustigo toda mi vida. Esa exigencia la tengo intrínseca en todos los aspectos de mi vida. «Me exijo mucho», confesaba, rota en llanto. «Laura es un cielo de mujer».