Supervivientes ya calienta motores en Telecinco y la cadena principal de Mediaset ha sorprendido hoy a todos los seguidores del reality de los Cayos Cochinos. Lara Álvarez abandona su puesto como presentadora desde Honduras tras ocho años ininterrumpidos. La periodista cederá el testigo a Laura Madrueño, que actualmente forma parte del equipo de presentadoras de El Tiempo en Telecinco. Madrueño afrontará a partir del próximo mes de febrero un nuevo reto dentro del grupo y es que tendrá que trasladarse durante los tres meses que dura la experiencia de ‘Supervivientes 2023’ a Honduras. Completará así el plantel de presentadores entre los que se encuentra Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera e Ion Aramendi.

Es un adiós agridulce para los seguidores del formato y es que Lara Álvarez dice adiós sin una despedida. La presentadora ha conducido desde Honduras las últimas ocho ediciones de ‘Supervivientes’ y ha enlazado este año la presentación del reality desde el país centroamericano con la de ‘Pesadilla en El Paraíso’ desde Jimena de la Frontera. Se marcha para, según afirman desde Mediaset, disfrutar de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo.

Este adiós explica el momento tan emotivo que protagonizó la asturiana con Carlos Sobera en la semifinal de Pesadilla en el paraíso. La periodista se mostraba entusiasmada en poner punto y final a esta etapa de su vida que se ha alargado durante más de 4 meses: “Es una noche maravillosa. Ha sido una experiencia increíble. Empezamos en verano y cerramos prácticamente con las campanadas”. Un sentimiento que Carlos no compartía para nada: “No son buenas noches”, decía, en una premonición que nadie entendía. Y es que estaba a punto de decirle adiós a su compañera y amiga, con la que también había trabajado en Supervivientes.

Un adiós que dejaba especialmente tocado al presentador: “Déjame que te diga una cosita”, comenzó diciendo el vasco, dirigiéndose a Lara con la voz entrecortada. “Como dicen los ingleses de Liverpool: ‘you never walk alone’. Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, concluyó, a la vez que sus ojos se llenaban de lágrimas. Un momento que no pasó desapercibido para los espectadores del programa, que no han podido entender hasta hoy el por qué de tanta carga emotiva.

¿Quién es Laura Madrueño?

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laura Madrueño forma parte del equipo de Informativos Telecinco y está al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Sálvame’ y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios. Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro Somos agua, en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Actualmente Laura es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente.