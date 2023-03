Laura Londoño, de 'Café con aroma de mujer', deja en shock a Jesús Calleja al hablar de orgasmos

En la nueva entrega de su programa, 'Planeta Calleja', Jesús Calleja recibe a una invitada con la que vive una experiencia diferente, ya que no ha estado previamente en el país de destino y tampoco será el guía y artífice de la expedición. El presentador se deja llevar por Colombia de la mano de Laura Londoño, protagonista de 'Café con aroma de mujer'. actriz natural de este país, una serie que llega a su final en el canal Divinity. La actriz colombiana es la encargada de enseñarle su tierra natal al aventurero, con el que habla de su éxito en la conocida novela, de los inicios de su carrera o incluso sobre sexo. Sí, la intérprete no duda en abordar con el leonés temas tan íntimos como los orgasmos.

Vídeo: Cuatro

La protagonista de la serie 'Café con aroma de mujer', cuyo capítulo final ofrece Divinity el próximo viernes, conversa con Calleja sobre feminismo y sobre sexo. Dos temas que, tal y como se recoge en los vídeos previos del espacio, dejan en 'shock' al presentador. El viaje, eso sí, no va solo de compartir confidencias. El conductor y su invitada recorren juntos los cafetales de la Hacienda Venecia, uno de los principales escenarios del 'culebrón' colombiano y el lugar donde se produce uno de los mejores cafés del mundo. También recorren juntos el Parque Nacional de los Nevados, en el que se adentran en un 4x4 y donde tienen la oportunidad de disfrutar de un baño termal a los pies del volcán Nevado del Ruiz, situado a más de 3.500 metros de altitud. Este volcán fue protagonista de una catástrofe que arrambló pueblos enteros en 1985 después de que generase inundaciones por la nieve derretida tras una erupción.

En su viaje por Colombia, Calleja y Londoño recorren la selva del Amazonas, donde remontan el río en lancha y pasean por la jungla, donde ven fauna terrestre y acuática. Además, el aventurero y la actriz conocen de cerca la cultura amazónica al visitar una comunidad local que lucha por preservar sus tradiciones. En este lugar tendrán ocasión de presenciar una ceremonia realizada por un chamán.

Vídeo: Cuatro

El estreno de la nueva entrega del programa de Jesús Calleja coincide con una triste noticia que afecta a su salud. Y es que el presentador ha sufrido una aparatosas caída mientras practicaba esquí que le ha provocado graves lesiones. Si recientemente se rompía cuatro ligamentos cruzados y llegó a pasar por quirófano, en esta ocasión se ha roto otro ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial. "No os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va a afectar a mis rodajes ni nada", dice en las redes sociales. Al parecer, esta lesión es muy común entre deportistas de élite, -entre ellos esquiadores, jugadores de fútbol o de tenis-, por lo que está tranquilo.