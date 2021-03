La argentina se dio a conocer en ‘Maestros de la costura’, aunque tiene una extensa trayectoria profesional a sus espaldas.

La nueva edición de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina y Mediaset está calentando los motores para que su reality estrella regrese por todo lo alto. A la espera de conocer la fecha de estreno, los diversos programas de la cadena se están encargando de ir confirmando uno a uno los concursantes que tendrán que saltar del helicóptero para comenzar su aventura en Honduras. Así, ‘Socialité’ ha sido el encargado de anunciar el nuevo nombre que formará parte del elenco de participantes.

Lara Sajén se convierte en la octava concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’. Sin bien es un fichaje desconocido hasta la fecha, lo cierto es que esta participante dio mucho que hablar durante su paso por ‘Maestros de la costura’, el programa de TVE que la catapultó a la fama. Sin embargo, la argentina tiene una larga trayectoria profesional a sus espaldas.

Lara Sajén fue una de las bailarinas de uno de los grupos más famosos de nuestro país, Fangoria, y acompañó a Alaska y a Nacho Canut en un sinfín de giras. Además, ha sido actriz, cantante y diseñadora. Con su participación en el reality presentado por Jorge Javier Vázquez no será la primera vez que pise el universo Mediaset puesto que años atrás la argentina se convirtió en asesora del amor de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ compartiendo programa con Nagore Robles. Ella misma se describe como escandalosa y su gran personalidad hará que pronto se convierta en un auténtico torbellino en las playas de Cayo Cochinos.

A la espera de que se vayamos conociendo más nombres, Lara Sajén compartirá aventuras con el bailaor Antonio Canales; la periodista Alexia Rivas; con Marta López (tal y como se encargó SEMANA de desvelar en exclusiva); así como con Tom Brusse de ‘La isla de las tentaciones’; la prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja; Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores; y el exconcursante de ‘MasterChef’ Carlos Alba. Un casting que promete dar mucho que hablar durante las próximas semanas y que busca atrapar a los espectadores frente a sus televisores. Aunque aún no hay fecha de emisión confirmada, el reality de Telecinco estará al caer debido a que ‘La isla de las tentaciones’, el programa presentado por Sandra Barneda, está a punto de emitir su hoguera final.

‘Supervivientes 2021’ y la vuelta de Jordi González a la televisión

A la espera de que la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ llegue a su fin y el reality de aventuras de Telecinco regrese por todo lo alto a la parrilla de Telecinco, lo cierto es que el grupo de comunicación prepara toda su artillería pesada para lograr conquistar a la audiencia. Así, Mediaset ya ha emitido la primera promo de ‘Supervivientes 2021’ en la que podemos ver a Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González emulando a ‘Los vigilantes de la playa’ y presumiendo de sus cuerpazos. De esta forma, significa el regreso del presentador catalán a la cadena después de su prolongada ausencia.

A donde todavía ha decidido no volver es a Instagram, red social que borró de un plumazo cuando terminó la última temporada de la aventura selvática y donde no ha regresado tras unos meses de descanso. No dio demasiadas explicaciones en su momento, aunque sí quiso aclarar que en absoluto se debía a ningún problema con Telecinco. «La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi Instagram porque sí», espetó en Twitter. Cabe recordar que el último debate de ‘Supervivientes’ de la última edición lo presentó Sonsoles Ónega, en vez de Jordi, lo que hizo pensar que el periodista se sentía molesto por algo y había tomado esta decisión.