No están siendo buenas semanas para las Campos debido a todos los frentes que tienen abiertos y que cada fin de semana intentan abordar en ‘Viva la vida’. Este sábado, Terelu Campos y Carmen Borrego ha visto con sus propios ojos la entrevista que Bertín Osborne le ha hecho a María Teresa Campos en Canal Sur y en donde no pudo evitar derrumbarse al hablar de su ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet. Tras ver las imágenes, la hija mayor de la veterana periodista se ha roto.

Mientras que María Teresa Campos se venía abajo al relatar cómo se produjo su ruptura con el humorista, sus dos hijas se derrumbaban al ver a su madre de esa forma. Sin embargo, era Terelu Campos a la que se veía más afectada y quien no podía evitar agachar la cabeza y limpiarse las lágrimas que caían de sus ojos al ver a el dolor de su progenitora.

«La veo muy vulnerable. Tengo la sensación de que no habla más porque sabe que a nosotras no nos gusta, pero por ella, porque se pone a llorar. He estado muy brusca con ella pero para que no se meta en un pozo. Sufro más cuando la veo públicamente, no puedo evitarlo», explicaba Terelu Campos visiblemente afectada. Además, aseguraba que aunque en ese momento de la entrevista su madre lo pasó mal, la veterana periodista llegó a Madrid encantada con la entrevista que le había hecho Bertín Osborne y cómo le había cuidado el programa (‘El Show de Bertín’).

Por su parte, Carmen Borrego hacía hincapié en que entendía cómo había reaccionado su hermana y justificaba las palabras de su madre en el espacio de Canal Sur. «Cuando se rompe una relación es lógico que se emocione, yo veo a mi madre mucho mejor con este tema, hace mucho tiempo que no la veo hablar de esto», explicaba mientras que Terelu Campos le hacía un gesto para que dejaran de hablar del tema.

María Teresa Campos se derrumbó al hablar de su ruptura con Edmundo

«Estoy abierta al amor porque el amor no tiene edad», insistía María Teresa Campos en su encuentro con el cantante de rancheras. La que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ explicaba en el espacio de Canal Sur cómo su ruptura fue tan inesperada para ella y que a día de hoy sigue sin comprender. «Te estoy diciendo a ti lo que no he querido decirle a muchos que me preguntan», apostillaba. «Lo que yo no entiendo, conociéndole bien, es cómo no seguís siendo amigos», le decía el presentador, quien mantiene una relación muy estrecha con el humorista.

Conforme pasaban los minutos, María Teresa Campos se venía abajo al echar la vista atrás y recordar los buenos momentos que había pasado con Edmundo.«Ese traje me gusta mucho, ponte que te voy a hacer una foto», explicaba visiblemente afectada. Tras esto, mencionó el famoso mensaje de WhatsApp con el que el humorista decidió dejar la relación. «Decía: ya no me humillan más. Hay cosas que le pueden haber molestado, he podido haber estado más nerviosa en un momento dado», relataba.

Carmen Borrego quiere cerrar todos los frentes que tiene abiertos

Un sábado más, Carmen Borrego ha salido a la palestra para contestar a todos los frentes que tiene abiertos. «Me considero una buena madre. No quiero que sufran mis hijos. Lo primero en mi vida son mis hijos. De matrimonios pasados no tengo nada que ocultar, pero sí mucho que respetar. Los míos pueden estar tranquilos», comenzaba a explicar en ‘Viva la vida’.

De la misma forma, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a hacer hincapié en que ella tan solo da su opinión y no habla en nombre de terceras personas. Así, ha entonado el mea culpa y ha pedido disculpas a Rocío Flores. «Mi intención no era hablar de ella», especificaba. Con respecto a los que fueran sus compañeros, la colaboradora ha asegurado que no tiene intención de entrar en ninguna guerra y se muestra contundente: «Os puede gustar más o menos lo que hago pero no se me puede tirar por tierra profesionalmente«.