Ha sido un fin de semana de muchas emociones para Emma García y el resto del equipo de ‘Viva la vida‘. Este domingo, 24 de julio, el programa de Telecinco ha llegado a su fin después de que Mediaset tomara la decisión de cancelarlo. La presentadora y el resto de colaboradores se han despedido de la audiencia y lo han hecho entre lágrimas.

A pesar de que ha intentado aguantar el tipo durante todo el programa, Emma García se ha emocionado en los últimos minutos a la hora de darle las gracias a todo su equipo y a los espectadores que le han acompañado en todo este tiempo. «Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusión y humildad y con ganas de aprender», ha comenzado a decir. La presentadora ha sido muy clara y ha confesado que cuando se puso al frente del programa se propuso mostrar su parte más vulnerable.

«Ha sido fácil gracias a vosotros. Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros», le ha dedicado a sus compañeros a punto de romperse. Emma García sabe que volverán a verse y hace hincapié en que han sido muy afortunados por haber llegado hasta aquí. «Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo«, insiste. También ha habido mención para los espectadores, a quien le ha dado las gracias por haberles permitido entrar en sus casas.

En medio de su emotivo discurso, el final de ‘Viva la vida’ ha contado con un coro que ha interpretado en directo la canción original del programa, interpretada por Coldplay, y ha emitido unas imágenes de la llegada de Emma García a la redacción esta misma mañana. La presentadora fue recibida entre aplausos y emociones y no podía reprimir las lágrimas. «Gracias, hasta siempre«, finalizaba.

Emma García ya prepara su nuevo programa

Emma García no se va para siempre y ya tiene la mente puesta en su próximo proyecto profesional. Tal y como ha podido conocer SEMANA, la presentadora se embarcará en un nuevo programa en Telecinco en la última semana de septiembre. Hasta entonces, la periodista aprovechara para irse de vacaciones y pasar tiempo con los suyos. Un descanso necesario que le servirá para desconectar y recargar pilas. Ya en septiembre, se volverá a poner de nuevo manos a la obra para prepararse de cara a su nuevo espacio.