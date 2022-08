A principios del mes de junio, Chelo García Cortés protagonizaba una aparatosa caída durante la ‘Sálvame Fashion Week’ mientras que el representante de Rumanía en Eurovisión 2022 actuaba y se hacía daño en la muñeca. La periodista se rompía así el radio y pasaba por quirófano. Un revés que destrozaba a la colaboradora de televisión. Tras varios meses ausente de la pequeña pantalla, ha regresado entre lágrimas al ‘Deluxe‘ y ha explicado cómo se siente.

Chelo García Cortés ha regresado a su casa, el ‘Deluxe’, entre ovaciones. La periodista no podía evitar emocionarse y se venía abajo al pisar los estudios de la cadena, así como en su reencuentro con sus compañeros. La colaboradora aseguraba que estaba agradecida con todos por el cariño que había recibido en las últimas semanas. «Me he tenido que romper el radio para darme cuenta de que no estoy sola. Este radio me ha matado demasiado», aseguraba.

Echando la vista atrás, Chelo García Cortés ha recalcado su bajada de peso. Eso sí, entre bromas y destacando que ha sido como en su paso por ‘Supervivientes‘. Ha pasado mucho miedo y vio en algún momento que su regreso a televisión no iba a poder ser factible. «En casa ha sido terrible. Cuando veía la mano que no reaccionaba… He hecho dos horas de rehabilitación porque quería valerme por mí misma», comentaba.

La caída de Marta, el otro revés que sufrió

Dos meses muy largos de rehabilitación en el que recibió otro revés: la caída de su mujer, Marta. En concreto, se cayó a la piscina y se rompió el talón, algo que le imposibilitó andar durante semanas. «Se cae de la manera más tonta. Yo estaba en el salón y Marta regando. Se cae a la piscina. Ella es muy dura para el dolor. Pensé que no se había hecho nada. Se levantaba y no podía poner el talón en el suelo. Se había roto el talón«, explicaba.

Hace tan solo cuatro días le han quitado las muletas a su mujer, pero hasta entonces han vivido momentos muy duros. En concreto, ha recordado que por las dimensiones de su casa no podía entrar una silla de ruedas y su mujer ha tenido que moverse por la vivienda con una silla de despacho. «No quiero estar triste, tenía muchas ganas de volver«, aseveraba. Ahora, Chelo García Cortés tendrá que hacer frente a todos los temas de actualidad, aunque será mucho más fácil después del chute de energía que ha supuesto su entrada triunfal al ‘Deluxe’. Difícilmente podrá olvidar esta noche.