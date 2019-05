‘La Voz Senior’ sigue protagonizando la noche televisiva de los miércoles, pero a juzgar por algunos comentarios, los coaches están con el cuchillo afilado. La tensión ha vuelto a mascarse en una gala y otra vez ha tenido a David Bisbal como protagonista. Si hace seis años se las tuvo tiesas con Malú en una de las finales del talent show, ahora ha sido Antonio Orozco quien ha sufrido un polémico comentario por parte del andaluz. ¿Qué ha pasado?

La audiencia a ciegas tuvo mucho arte y maestría por parte de los concursantes. Marcelo Gómez hizo una actuación a los mandos de la batería que conquistó a los coaches, que enseguida se dieron la vuelta y apretaron el botón. El último en hacerlo fue Orozco, pero también el primero en tratar de engatusar al aspirante: «¿Eres de Sevilla? Ah, qué bien, ¡yo también!», decía.

Un comentario que no pasó desapercibido para David Bisbal, que saltó de inmediato con su humor habitual: «¿De Sevilla? ¡Si eres catalán! Este por convencer a los participantes es de cualquier sitio, incluso de Almería. ¡Yo ya le he visto decir que es hasta del Congo!». Ávido para no perder terreno ante las palabras de su compañero, Antonio espetó: «Es que los de Sevilla somos así de chulos, ¡nacemos donde queremos!».

Este ligero enganchón recuerda al que tuvieran Malú y Bisbal en 2013. El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ hizo campaña para que Dina resultase ganadora. Entonces, David Barrull (del equipo de Malú) hizo una actuación brillante y la artista dijo: «Yo no tengo tanto que ofrecer. Yo no he llamado a los fans para que le voten porque David, cantando y transmitiendo lo que nos transmite, no necesita nada más», refiriéndose a un Bisbal al que le sentó muy mal dicho comentario.

«A mí no me ha molestado. Tú eres dueña de tus palabras, pero para mí los clubes de fans son muy importantes y les voy a cuidar toda mi vida”, se defendió el ahora marido de Rosanna Zanetti. Pero Malú volvió a la carga:” Ahí sí que sale el miura. Yo llevo 16 años cuidando a los míos también. Ni muchísimo menos he dicho que se trate de cuidar o de dejar de cuidar a los fans. He dicho que yo no les he llamado para que voten. Era una broma». «Yo siempre estoy callado», decía Bisbal. Ya ven, ‘La Voz’ no da tregua.