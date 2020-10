Ambos concursantes mantuvieron «una relación sexual» después de poner fin a su relación en la hoguera de confrontación.

Tres meses después de haber puesto fin a su noviazgo, Melyssa Pinto y Tom Brusse se han vuelto a ver las caras. La pareja puso fin a su relación en la hoguera de confrontación, donde decidieron cerrar su paso en el programa por separado y regresar solos a España. Próximamente, Telecinco emitirá todas las imágenes del reencuentro, que se ha producido tal y como se esperaba: ¡cargado de emociones!

«Acabamos manteniendo una relación sexual»

En la próxima entrega de ‘La isla de las Tentaciones’ Tom revela que fue Melyssa quien no terminaba de dar por terminado su noviazgo. Según su testimonio, la joven «no paraba de llamarme, todo el día llorando y gritando». Tuvieron sexo en la habitación de un hotel Incluso contaba cómo habían quedado en la habitación de un hotel una vez en nuestro país, tras abandonar el concurso de Telecinco en la República Dominicana. «Nos hemos ido a la habitación del hotel y luego a la cama», revelaba. Las declaraciones de Tom Brusse han desatado la ira de Melyssa, quien le pedirá una explicación tachándole de faltar a la verdad: «No sé cómo se puede ser tan mentiroso en esta vida».

Cuando Melyssa y Tom rompieron en la hoguera, la tensión entre ellos era total. Tom, lejos de mostrarse arrepentido, le echaba en cara no ser feliz a su lado: «El problema contigo desde el primer día que estamos juntos es que siempre me echas en cara que yo soy el culpable de todo», decía. «¿Has venido a atacarme en vez de justificarte?», le espetaba Melyssa. «Me pediste matrimonio y me dijiste que esto iba a ser par siempre. Y después de esto has tenido esa actitud con Sandra en la casa. De todas formas, pienso que no te has enamorado de ella. Para ti esto ha sido un juego y has jugado con ella también. Aunque la odie, me da igual. Tú no vas a tener una relación con ella y eso lo sé».

En su último capítulo juntos en ‘La isla de las tentaciones’, Melyssa se quitaba el anillo de compromiso que le había regalado Tom y se lo devolvía. «Tu compromiso es mentira. Me has venido a un hombre que es respetuoso. Me dijiste que no permitirías que nadie entrara en tu corazón. Te dije que había un 1% de posibilidades de que sí que pudiera haber un flechazo, tanto por tu parte como por la mía. Te enfadaste conmigo y dejaste de hablarme porque decías que eso no era verdad. Me dijiste que yo era el amor de tu vida y que la nuestra relación era la más profunda que habías tenido. Y esto es una mentira, así que te lo quedas porque no lo quiero».

Tom Brusse, a Melyssa: «Contigo no soy yo. No era feliz»

Tom Brusse le respondía de manera fría: «Yo tampoco he perdido nada. Nuestra relación no era buena, hemos venido aquí para solucionar problemas como los celos». Y añadía una nueva bomba que hería de muerte el corazón de Melyssa: «Contigo no era feliz. Cada dos o tres días me querías echar a la mierda». Ésta le respondía: «Las peleas que teníamos era porque desaparecías». Y él insistía de nuevo en lo poco feliz que era a su lado: «Desaparezco porque no estoy bien contigo», replicaba el concursante. «No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti. Pero increíble… El día que llegaste a la casa tenía un click que no podía vivir así. No quería más celos. Contigo no soy yo. No era feliz». Y dejaba claro que estaba decidido a terminar definitivamente con su chica: «Melyssa es una persona que he querido mucho, pero con su comportamiento mi amor ha cambiado. Necesito pensar en mí, necesito ser feliz y con Melissa no lo era. Y no lo voy a negar: empiezo a tener sentimientos por otra persona. Me quiero disculpar por hacerte daño. Sigo queriéndote, pero empiezo a tener sentimientos por otra persona».

Con la cara llena de lágrimas, Melyssa se desahogaba: «No es el caballero tan educado y respetuoso que dice ser. Su vida es una farsa». Y gritaba, desesperada: ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¡Me pides disculpas en vez de pedirme perdón!… Si no eras feliz contigo me lo habías dicho antes». Antes de abandonar su encuentro en la hoguera, Melyssa pronunciaba unas palabras de despedida a Tom: «Que te vaya muy bien en la vida y no vuelvas a hablarme. Eres la peor decepción de mi vida (…) Yo acabo de subir de rango. Soy mejor persona que él».

