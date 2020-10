Pablo ha bromeado junto a las solteras en quemar el osito de su novia en la hoguera. «Cómo puede ser una persona tan mala», afirmaba llorando Mayka.

Los continuos coqueteos de Pablo con las solteras no han gustado a Mayka que se está replanteando seriamente su relación. La joven ha comenzado a conocer a Óscar, el participante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ que ha vuelto para encontrar el amor, y no duda en reconocer que le gusta de verdad. Más aún cuando en la última hoguera ha visto un gesto de su novio que ha hecho tambalear los cimientos de su romance. Su peluche Rosito aparecía en escena y le hacía romper en lágrimas.

Pablo bromeaba junto a las solteras en quemarlo en la hoguera. «No puedo. Me duele muchísimo lo que acabo de decir. Cómo puede ser una persona tan mala. Ese peluche lo tengo toda mi vida y se lo dejé en su maleta para que se acordara de mí. No puedo estar con un persona tan mala», afirmaba totalmente descompuesta mientras recibía el cariño de sus compañeras.

Ha confesado que ella quiere por encima de todo a su peluche y que, por favor, se lo lleven. «Como vea que mi novio le da mi osito a una chica le echo las cruces para el resto de su vida». Mayka explicaba el importante valor sentimental que tiene para ella ya que le ha acompañado desde su infancia: «Ha vivido mucho conmigo, he llorado mucho encima de él. Para mí es muy importante». Además, ha querido aprovechar para dar las gracias al programa por abrirle los ojos en su relación.

«No me arrepiento»

«Le veo a gusto y bien. Me está recordando a cómo me conquistó a mí», ha afirmado sobre la reacción de Pablo con las chicas de la isla. «Yo lo que necesito de Pablo es que sea sincero. Yo sé que conmigo no está bien. Sé que conmigo no quiere seguir». Sin embargo, ella tampoco quiere continuar con la relación y ahora apuesta por seguir conociendo de cerca a Óscar. «Desde el minuto uno me está valorando».

«No me arrepiento de nada de lo que he hecho», afirmaba sincera sobre sus flirteos con el concursante. «Pablo me ha mentido desde el minuto uno que estamos aquí, tres años llevo y ahora no le conozco. Me he reprimido estos días por él, ahora voy a hacer lo que me dé la gana», aseguraba visiblemente dolida.

Mayka y Óscar ya han dado rienda suelta a su complicidad protagonizando unas imágenes comprometidas en la piscina. La joven le decía: «¿Quieres estar conmigo?». Él ha querido mostrarse más cauto y le ha dicho que desea seguir conociéndola. Ella se ha apresurado y le ha confesado que le gusta: «Yo quiero estar contigo. Estoy muy a gusto. No me puedo despegar». A pesar de que se están conteniendo, sí que se han prodigado en muestras de cariño como pequeños besos en la comisura del labio. «Eres un tío que me atraes eso se nota», le decía.

En su carta de presentación como pareja, Pablo y Mayka hablaron abiertamente de ciertos problemas de fidelidad por parte él que siempre había sido un alma libre. Llevaban juntos desde hace tres años y en sus inicios, Pablo continuó manteniendo citas con otras chicas, pero ella pedía fidelidad y exclusividad, algo que a él siempre le ha costado: “Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle”, dijo ella.