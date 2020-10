Marta, ha visto las imágenes de su novio acostándose con Patricia: «Llevo 11 años con Lester y no lo conozco».

Este miércoles, la relación entre Lester y Marta se ha vuelto a distanciar. Una vez más, la conducta de uno de ellos ha hecho retroceder al otro. En esta ocasión, en la hoguera Marta ha podido ver las imágenes de su novio en la cama con Patri. Y no estaban precisamente durmiendo… Ambos jóvenes han mordido la fruta prohibida y han tenido sexo debajo de las sábanas. Ellos parecían pasarlo muy bien retozando juntos. Sin embargo, a la canaria no le ha hecho tanta gracia ser testigo de la infidelidad de su chico.

«Yo no he ido a comerle la boca a otro»

«¡Menudo hipócrita! Llorando y le come la boca después. ¿Pero qué clase de hipocresia es esa? Y yo llorando en la cama hecha una mierda. ¡Yo no he ido a comerle la boca a otro! ¡Que se joda bien jodido!», decía, rota en llanto. «¡Que se lo coma con papas! ¡Se lo regalo! Para ti!». La joven no podía comprender el comportamiento de su pareja: «¿Por qué llora y luego dice ‘me encantas mucho’? ¡Pues no llores! Ya me lo olía que le gustaba ella desde la anterior hoguera. No soy tonta, Sandra. ¡Que parecía bobo!», se quejaba. «Está hecho una mierda. No levanta cabeza. Está fatal», añadía, con ironía.

«Me voy a comer todo lo que he hecho, pero voy a aprender. Pero esto me ha dado alas». Marta se ha quejado de que Lester diga ‘Te quiero’ a Patri. «¿Sabes lo que es un ‘te quiero’? A mí decir un te quiero me cuesta muchísimo. Llevo 11 años con Lester y no lo conozco», se lamentaba. Su compañera Melyssa no podía ocultar su estupor al ver las imágenes de Lester en la cama con Patri. «Me está dando pudor y todo», confesaba. La concursante ha escuchado atónita el diálogo entre su novio y Patri. Palabras como «Qué rica eres. Te comía toda» por parte de él. O «me casaba contigo», por parte de ella.

Marta ha aclarado que no le ha dolido ver a Lester en la cama con otra. Lo que verdaderamente le ha hecho daño ha sido recordar “todo lo que le ha dado en la vida” y que él jamás le agradeció. «Me ha removido todo lo que le he aguantado en la vid, todo lo que le he hecho. Estas imágenes las meto en el saco de la basura que me he comido. Le he dado todo y nunca me he agradecido nada. Por eso estaba tan dolida con él. Él a mí no me ha dado nada. Ni esto», soltaba, entre sollozos.

«Necesito hablar con él»

Marta ha asumido los errores que ha cometido. También admite que le gusta Dani. «Siento por él mucho cariño. Siento por él mucha atracción, pero no le puedo decir a Dani ‘te quiero». Fuera de la hoguera, señalaba que «necesito hablar con él» y que se siente «una pringada».

Lester ve las imágenes de Marta con Dani

A Lester también le ha tocado enfrentarse a unas duras imágenes. El joven se ha enterado de que Marta ha tenido un apasionado encuentro sexual con Dani. Tras ver el vídeo, lamentaba que su chica se entregara a los brazos de otro de una manera tan fría. «Marta me ha ayudado a llegar a ese punto. Me da igual que lo haga, si se quiere acostar con él, si le quiere tocar la trompeta… Pero como le tengo cariño me gustaría que se hiciera más de respetar. Que si le gusta alguien se acercara con cariño».

«Me hubiese dolido más una química más bonita porque yo creo que estoy en otro nivel: en el de sentir algo bonito por alguien«, le ha contado a Sandra Barneda.