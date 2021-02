Este jueves, Diego, de ‘La isla de las tentaciones’, ha vivido una noche cargada de emociones. En la primera hoguera del concurso ha podido ver imágenes de su novia Lola flirteando con Simone, uno de los atractivos solteros. Caricias, besos, arumacos que se han vivido en apenas 48 horas en Villa Montaña, la casa de las chicas. «Veo un poco de tonteo. No me gusta que él vaya de tontín y a ella no le gusta que vayan tan a saco. No me hacen gracia las imágenes… veremos hasta dónde llega», le ha confesado a Sandra Barneda, presentadora del ‘reality’.

El joven, indignado con su novia: «No reconozco a esta chavala»

El extronista cree que el feeling entre su chica y el tentador puede ir a más. Pero con lo que ha visto ha sido suficiente para adelantarse a lo que va a venir. Ve claro que Lola está dispuesta a caer rendida ante los encantos de su pretendiente. «Que diga que me ama con locura y a los dos días insinúe que no lo deja conmigo por el perro… El perro está a mi nombre y se queda conmigo, obviamente», decía, con el rostro serio y sin mostrar un ápice de dolor. Más que resentido, se ha mostrado cabreado. «Hace bien en añorar por el perro, porque vamos… No reconozco a esta chavala. No hace falta que haya un beso para ver que esta chavala no me respeta. Entra diciendo que está enamorada de mi y ahora veo esto. Respeto cero«, espetaba.

«Lola es una persona muy influenciable que se deja llevar y comer la oreja», ha detallado el joven. Cree que quizás por eso se ha dejado engatusar tan rápidamente… En cualquiero caso, ambos tuvieron ocasión de hablar sobre su relación sentimental antes de partir rumbo a la República Dominicana. «Tuvimos una conversación muy seria antes de venir y ha llegado a este punto en dos días», se ha lamentado.

Diego cree que Lola ha dicho mentiras sobre su relación

Además, ha señalado que los comentarios que ha hecho Lola sobre él no son ciertos. «Pensé que me conocía y resulta que no. Yo me hice el pasaporte para venir aquí. No he conocido nada. Yo me encierro en una rutina, odiando la rutina, y la acepto porque a Diego le gusta. Es un chico de costumbres. Yo la acepto porque quiero pero igual no es lo que quiero para mí», les ha contado. Diego admite que es «una persona muy impulsiva, muy caliente», pero lo que está diciendo Lola «es una mentira. Yo estoy fuera de mi casa por mi trabajo y cuando estoy de vacaciones quiero ver a mi familia. Me molesta lo que falsamente ha dicho de mí. Voy a quedar de malo y de duro, pero está diciendo una mentira».

Lola, por su parte, empieza a tener serias dudas sobre su futuro con Diego. «Me cuida, pero a su manera», ha destacado. «Yo siento que con Diego siempre voy detrás, siempre dando caricias, le miro y para mí es un Dios y necesito que alguien me mire así. Él lo hacia al principio. La relación al principio era como un cuento de hadas pero se perdió», ha admitido entre lágrimas.

De Simone, en cambio, solo ve virtudes. «Es un chico que me trata bien, que me atiende, que me da cariño sin pedirlo…», ha explicado. Este no teme decir en voz alta que se siente muy atraído por Lola: “Eres la chica que más se acerca a mi prototipo”, le ha dicho.

No cabe duda de que el ambiente en ‘La isla de las tentaciones’ se está caldeando. Y mucho. Esta semana, para más INRI, Rubén, el hombre que conquistó el corazón y el cuerpo de Fani Carbajo, vuelve a la isla, por lo que se colará de nuevo en millones de hogares de nuestro país. Él mismo lo confirmó en el espacio de televisión: «Soy uno de los tentadores VIP y os espero el jueves en Telecinco porque la vamos a liar muy parda». Su regreso fue totalmente inesperado para Fani, que ha reaccionado de manera contundente a su vuelta al ‘reality’ de mayor éxito de Telecinco. No te pierdas el vídeo para ver la respuesta de Fani ante el retorno de Rubén a las costas del Caribe…