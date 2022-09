La quinta temporada de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a la pequeña pantalla llena de nuevas caras y nuevas historias de amor que se ponen a prueba en las costas del Caribe. Una de las parejas que forman parte de los concursantes del reality son Claudia Martínez y Javier Redondo. Ambos jóvenes han logrado captar la atención de la audiencia nada más arrancar el programa. La de Barcelona no solo ha revolucionado las redes sociales por su enorme parecido con Victoria Federica: también ha dejado a muchos sorprendidos al revelar que se ha besado con dos de los solteros que participan en el espacio.

A final, Claudia ha terminado contando a la presentadora de qué conoce a Brian, uno de los solteros: «Nos dimos un beso y luego le ignoré». Javi, novio de la participante ha empezado a discutir con el soltero, lo que no ha ayudado en nada a rebajar la tensión del momento: «Estoy agobiada ahora mismo, yo huyo de los conflictos y ver a mi novio discutir con gente que es conocida mía me incomoda mucho». Pero aún hay más. Claudia no solo ha confesado que se besó con Brian. También se besó con su hermano gemelo, Edgar.

«Estoy incómoda por los dos y por él porque sabe que lo que más odio en el mundo son las faltas de respeto y no me gusta esta situación. También conocía a Edgar de lo mismo. También hubo un beso», decía Claudia. Javi se mostraba tranquilo: «Conozco a mi novia, sé cómo mira cuando algo le gusta, y esta noche no he visto eso, así que como no se alineen todos los planetas…».