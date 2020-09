Este próximo miércoles se estrena la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero los vídeos de presentación nos deja ver algunos duros reproches que veremos en los próximos días.

‘La isla de las tentaciones 2’ ya tiene fecha de estreno. Este próximo miércoles podremos ver a las cinco parejas seleccionadas para la nueva edición del exitoso programa de Mediaset, que promete hacer récord de audiencias, como ya hizo la primera edición.

Aunque todavía quedan dos días para ver a Marta y Lester, Mayka y Pablo, Tom y Melyssa, Melodie y Cristian, Ángel e Inma, en República Dominicana, la cadena ya ha empezado a calentar motores haciendo públicos unos vídeos de presentación, que muestran algunos de los reproches que ya se han lanzado algunas parejas.

En uno de los vídeos vemos a todos los concursantes de el salón de la casa junto a Sandra Barneda, que anima a todos a que disfruten del concurso de manera honesta. La presentadora de televisión dirige la mirada hasta Marta, a la que le pregunta cómo está. La joven se derrumba y le asegura que está en «una época un poco mala». Asegura que no está en su mejor momento personal: «No me quiero mucho y si no me quiero, es complicado que lo pueda llegar a querer a él bien», dice con sinceridad.

Marta y Lester

Habrá que ver cómo acaba esta historia y si Marta consigue por fin tomar una decisión sobre su vida. Pero no ha sido la única pareja que ha tenido que dar explicaciones sobre el punto en el que se encuentra su relación. Mayka también se ha sincerado y ha explicado: «Yo soy muy celosa e insegura, y él está harto de mis celos».

Pablo, en cambio, asegura que no está harto de ella, sino de sus celos. «Yo realmente la quiero mucho», asegura. El hecho de que estén en ‘La isla de las tentaciones 2’ puede llevarles a darse cuenta de que están hechos el uno para el otro, o en cambio, encontrar a otras personas que haga que se acaben los celos, pero de raíz.

Mayka y Pablo

«Yo estoy un poco preocupado, porque no quiero hacer daño a Melyssa. Ella tiene un problema de seguridad», le hace saber su novio, Tom. «Si yo considero que alguien le puede gustar más, que sea más guapa, más inteligente, que tenga una mejor personalidad, que no sea celosa… me hundo. Tengo miedo que encuentre eso», le contesta su chica.

Tom y Melyssa

En otro de los vídeos que ha facilitado la cadena vemos a todos los solteros, que se presentan delante de las parejas. En un momento dado, Marta dice: «A mí ya de entrada una mujer que viene a quitarle el novio a otra mujer me demuestra los escasos valores que tiene». Una de las solteras le responde: «Pero cariño tú has venido a eso». A esto le contesta: «Calla chihuahua». Parece que esta edición promete mucho.

Melyssa vuelve a demostrar en la presentación de los solteros lo insegura que es: «Yo ya soy insegura de por sí, pues que me digan algo todavía me hunde más». «Si quiere que confíe plenamente en él tiene que demostrarme que me va a tratar con respeto y demostrarme que se va a comportar como a él le gustaría que yo me comportara con él».