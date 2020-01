La isla de las tentaciones se ha convertido en un gran programa de éxito. Sus concursantes, algunos desconocidos, están consiguiendo una fama que está subiendo como la espuma. Aunque algunos de ellos ya eran conocidos, como fue el caso de Susana Molina, ganadora de la edición de ‘Gran Hermano 14’, que ha vuelto a acaparar todos los titulares tras participar en este reality con su pareja Gonzalo Montoya.

La murciana ha estado unos días desaparecida de las redes sociales y sus seguidores han mostrado su preocupación. Por este motivo, Susana ha querido desvelar el problema de salud que le preocupa y revelar a las pruebas médicas a las que se está sometiendo tras su paso por República Dominicana. De hecho, ha sido tras su paso por el programa cuando varios especialistas se habrían puesto en contacto con ella para informarle que podría estar padeciendo un problema de salud después de ver las imágenes en las hogueras en las que se le notaba un bulto en la zona del cuello.

La imagen que ha utilizado Susana Molina para revelar su problema

«Llevo varias semanas que quiero pasarme por aquí para contaros una cosa que me dejó muerta. Llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal, que me encuentro súper cansada, que tengo fiebre cada dos por tres y estaba un poco preocupada. A todo esto se suma que, a raíz de hace dos programas, empecé a recibir un montón de mensajes de médicos, gente que estudia medicina y de gente que tiene tiroides, que me revise el tiroides porque se me ve híper inflamado», ha dicho a través de sus Stories.

Susana Molina ha asegurado que ya ha tomado medidas para ver qué le ocurre: «Hoy he ido a pedir cita para hacerme un analítica y una ecografía, a ver qué pasa porque me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos», ha confesado. Ahora, solo queda esperar a conocer los resultados de las pruebas médicas y si Susana quiere compartirlos con todos nosotros.