«Fue trágico. Estaba fuera de sí». Con estas palabras, Mónica naranjo ha recordado cómo vivió la noche en que Christofer perdió el control en ‘La isla de las tentaciones’.

«Estar en la isla me ha enseñado a no juzgar»

La cantante habló desde México con los colaboradores de ‘Sálvame’ para hacer un balance de su programa en Cuatro, que está arrasando en audiencia. La artista valenciana ha reconocido que el ‘reality’ ha sido todo un aprendizaje pare ella. «Estar en la isla me ha enseñado a no juzgar, porque al final no sabes nunca lo que pasa en una pareja. El programa me ha servido de espejo para saber lo que quiero y lo que no quiero en una relación».

Sobre Christofer: «No comía, no dormía»

Al recordar el ya mítico grito de Christofer y su desgarrador «¡Estefaníaaaaaaaaaa!» en las costas de la República Dominicana, Mónica no pudo ocultar la pena que sintió por el concursante. «Lo he pasado fatal», decía. «Yo lo viví de forma muy trágica, pasé miedo porque vi a Christofer fuera de sí. Llevaba días muy malito. Todo el equipo estuvimos muy pendientes de él para ayudarlo en lo que necesitara. Me dio mucha pena. Estaba desatado. No comía, no dormía«, recordaba.

La cantante también ha relatado que antes de viajar al Caribe para ponerse al frente del programa «llamé a Jorge Javier y le dije: ¿Algún consejo?». «No, ninguno», fue la respuesta del presentador.