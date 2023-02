Grabriela Arrocet no puede más con lo que ella considera es una injusticia. Para ella su padre, Bigote Arrocet, no está siendo bien tratado públicamente por Carmen Borrego y Terelu Campos, y así se lo ha hecho saber. En una llamada a 'Sálvame', ha querido ponerle los puntos claros a las hermanas Campos y no ha dudado en señalar lo que están haciendo. No entiende cómo son capaces de "seguir hablando mal" después de cómo ella considera que se las trató. No han sabido agradecer, para ella, todo lo que se les ha ayudado durante la relación que este mantuvo con María Teresa Campos: "Estas dos mujeres siguen hablando mal. Ayudo económicamente. Bastante dinero".

Aunque pidió paz y que no se siguiera diciendo cosas, no la tuvo en su llamada a la hora de defender a su familia, como ha hecho en otras ocasiones. Para ella, la colaboradora y presentadora del programa "se suben a cualquier carro" y no pueden mantener lo que dicen de su padre. De hecho, recuerda como no es la primera vez que les dice algo similar y que les ha dado igual continuar hablando: "Alguna vez dijeron que mi padre era lo peor...pero sabemos que no es así".

Muy contundente, no ha querido dejar a nadie sin explicaciones y también ha tenido una palabra para los colaboradores que hablan sobre la vida de su padre. Tiene claro que todo lo que se ha mostrado e insinuado sobre Bigote Arrocet son únicamente "falacias". Ante todos estos detalles que se dan en público solo encuentra una razón, la pura envidia. Lo que realmente sucedería es que no se acercan a lo que él es y representa: "Les gustaría ser mi papá, tener su físico, la inteligencia...". Minutos antes, el programa ha mostrado unos imágenes del humorista por las calles de Madrid que no habrán gustado para nada a su hija.

La respuesta de Carmen Borrego: "Gracias a este programa te oye alguien"

La complicada tarde de Carmen Borrego continuaba tras haberse enterado de un nuevo desplante de su hijo José María. Aunque los nervios estaban a flor de piel al conocer el sexo de su nieto en un babyshower en el que no estaba invitada, tocaba responder. Grabriela Arrocet, una de las hijas de Bigote Arrocet más mediáticas, había hablado primero y ahora era su turno. Mucho más tranquila ahora que había pasado la tempestad anterior, y muy segura, explicó lo que había sucedido para Graciela apuntara hacia ella y Terelu Campos. Sin perder un solo minuto, negó todas y cada una de las palabras de Graciela: "Edmundo no nos ha dejado dinero. Tampoco es verdad que nos haya buscado trabajo".

No es la primera vez que se comenta que fue el humorista quién consiguió un trabajo para la hija de Carmen Borrego y su marido, José Carlos, en un bufete de abogados y, una vez más, lo ha vuelto a negar. Restando importancia al testimonio de Graciela Arrocet, no ha querido hacer más caso a lo que decía. Devolviendo el consejo que esta le había hecho llegar al principio del reproche, le recomendó que las gracias deberían venir de su parte. Para la colaboradora de televisión, el hecho de que no hable más debería de ser suficiente para ella. El hecho de que critique el medio por el que está dando unas declaraciones así son reflejo de lo que hay: "Podría haber dicho tantas cosas pero me he callado. Gracias a este programa te oye alguien".