La enfermedad que impide a María Patiño ir a un reality como Supervivientes

Poco a poco, todos los colaboradores de ‘Sálvame’ van sucumbiendo a la tentación de participar en realities, siendo su presencia en estos programas uno de los mejores reclamos de la cadena. Que un miembro del universo ‘Sálvame’ acepte la oferta de encerrarse en una casa, en una isla o en un campamento se traduce automáticamente en un éxito de audiencia. Es por este motivo que no extraña que a María Patiño le haya llegado la oferta de estar en ‘Supervivientes’ o en ‘GH Vip’ en alguna de sus ediciones. Pero ¿qué responde ella?

Chelo García Cortés ha puesto en jaque a las que se creían sus dos mejores amigas en televisión, Gema López y María Patiño. Durante la conexión de este domingo con Jordi González en el debate de ‘Supervivientes’, la colaboradora no tuvo reparos en decir que ellas dos son a las que menos ha echado de menos en la isla. La repercusión es mayúscula.

Chelo cree que Patiño y Gema no aguantarían

Las penurias por las que ha pasado Chelo García Cortés en ‘Supervivientes’ son todo un reto y una aventura. Es duro, de hecho se considera el reality más duro de la televisión y ella tiene muy claro que María Patiño y Gema López no aguantarían en un ambiente tan complicado. Es más, ella dice que “no tendrían valor” de hacerlo.

María Patiño se cabrea con su amiga

A María Patiño no le ha sentado nada bien la respuesta de Chelo García Cortés, al haberla dejado en muy mala posición. Y es que considera una traición que su amiga diga que no tiene valor para hacer algo que ella ha hecho. Quizá, valor le sobre, pero le falten ganas.

La dura respuesta de María Patiño

“Para mí tener valor en la vida no es ir a un reality, para mí tener valor en la vida es mirar a la gente a la cara y decirles lo que de verdad piensas y espero que Chelo algún día lo haga”, suelta María Patiño como respuesta a las palabras de la que era su amiga hasta antes de iniciarse ‘Supervivientes’.

¿Iría Patiño a ‘Supervivientes’?

“Yo nunca iría a un reality porque, entre otras cosas, yo tengo un trastorno de alimentación que padecí cuando era adolescente y no puedo tener unas necesidades alimenticias, porque podría pasarme muchísima factura”, ha confesado María Patiño, molesta con la acusación de su amiga.

Gema López, igualmente dolida

Gema López tampoco se esperaba una traición por parte de Chelo García Cortés, menos aún pensando que lleva dos meses defendiéndola en plató delante de toda la audiencia y que esta labor le ha generado problemas con Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez.

Gema dice que es Chelo la que no tiene valor

Las palabras de Chelo García Cortés han preocupado a sus amigas, pero también las ha enfadado: “Dice que ha ido allí por valor y que quizá María y yo no lo tengamos. Chelo es mi amiga, pero una vez más ha demostrado que de valiente no tiene nada. Para mí el valor es otra cosa, no es ir a un concurso por necesidad, porque ese no es su sueño, es su necesidad”.

¿Se iniciará una guerra entre las amigas?