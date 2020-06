El nuevo reality de Telecinco, ‘La casa fuerte’, dio el pistoletazo de salida el pasado jueves con 14 concursantes dispuestos a dar lo máximo de sí durante una convivencia que se acontece difícil. Las primeras en declararse la guerra han sido Oriana Marzoli y Fani Carbajo, dos mujeres de armas tomar que han protagonizado las primeras grandes broncas ante la atónita mirada de sus compañeros.

Una de las más destacadas se produjo cuando Oriana en una prueba comparaba a Cristofer con un toro en clara alusión a los cuernos que le puso su pareja en el reality en el se dieron a conocer ‘La isla de las tentaciones’. El tremendo enfado de Fani no se ha hizo esperar perdiendo ambas las formas y dispensándose importantes insultos.

Completamente fuera de sí, la madre de María Jesús Ruiz, Juani Garzón, debía tranquilizar a Fani. «Sinvergüenza, ¿vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo?¿Quieres dejar a mi novio en paz?», espetaba Fani a Oriana. Por su parte, Cristofer también intentaba calmar las aguas, mientras que Oriana continuaba con su guerra: «Eres una agresiva y tu novio te tiene que calmar».

Oriana echaba más hierro al fuego señalando que la que tiene valores era la que había sido infiel. Mientras que Fani le preguntaba cuántas veces había pasado por el quirófano: «No hables de operaciones porque eres la que más las necesita. Eres un cayo, un monstruito andante. Eres muy fea», añadía la venezolana.

Las diferencias entre ambas comenzaban a las pocas horas de convivencia. Tanto Fani como Oriana dejaban patente su enemistad protagonizando otro momento de gran tensión en el baño. «Ella está muerta y no la llaman de ningún lado. Le viene bien discutir conmigo», le decía la madrileña.

Más tarde, en la intimidad de su habitación Christofer aconsejaba a su chica que cambiase de actitud y no respondiera a sus provocaciones porque eso es lo que a su modo de ver ella deseaba. Los compañeros de reality, entre ellos, Yola Berrocal han intentando calmar las aguas con el objetivo de buscar una mejor convivencia. Además, María Jesús Ruiz ha indicado que Fani no debería caer en su juego.

Oriana Marzoli confirma su relación con Iván González

La venezolana está dando mucho que hablar tan solo unos días después de que arrancara este nuevo formato de Telecinco. El día del estreno, Oriana confirmaba nada más entrar en la villa un ‘affaire’ con Ivan González, su compañero de reality. «Nos hemos liado. Me he liado con él. Durante la cuarentena estuvimos hablando por Instagram y en la Fase 1 pudimos vernos», dijo. El joven, más conocido como ‘Pollito’, se dio a conocer por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Oriana se apresuraba en señalar que no eran pareja. No es la primera ocasión en la que coinciden en un reality. También estuvieron juntos durante su aventura en Honduras en ‘Supervivientes 2014’. Entonces su relación no fue buena y se llevaban fatal. Ahora, en cambio, la chispa ha surgido entre ellos. Habrá que ver cómo evoluciona su relación dentro de la casa.

La nueva apuesta de Telecinco, ‘La Casa Fuerte’, está presentado por Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega y Nuria Marín. Entre los concursantes se encuentran viejos rostros conocidos de la cadena como Yola Berrocal, Leticia Sabater, María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, Maite Galdeano y su hijo, Christian Suescun, Estefanía Carbajo y su novio, Christofer y Jaime Ferre y su novia, Cristina Gelabert.

El reality está protagonizado por diversas parejas que a lo largo de las próximas semanas se deberán enfrentar a diversas pruebas para conseguir dinero que guardarán en la caja fuerte de su cuarto. El resto de las parejas, acampadas en el jardín, tendrán la misión de asaltar a sus rivales para arrebatarles su habitación y el contenido de su caja fuerte.