«He sufrido, he disfrutado y he luchado. Nunca pensé ni en mis mejores sueño quedar entre los primeros», ha asegurado la actriz.

Ha estado reñido, pero solo uno se podía alzar como el flamante ganador de la primera edición de ‘El Desafío’. Finalmente ha sido Kira Miró, una de las favoritas, en conseguir el premio. Muy emocionada, reconocía haber vivido un «viaje maravilloso». El cheque benéfico de 30.000 euros irá a parar a la asociación NUPA que ayuda a niños, adultos y familias con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante múltiple. «Empecé con ellos y quiero acabar con ellos», ha afirmado.

La actriz canaria, de 40 años, ha liderado la tabla con 158 puntos. Muy cerca quedaba en segunda posición Jorge Brazález con 146 y cerraba el pódium Pablo Puyol con 142. «Para mí todo el viaje y el camino ha sido maravilloso. He sufrido, he disfrutado y he luchado. Nunca pensé ni en mis mejores sueño quedar entre los primeros», ha reconocido. Durante su paso por el concurso deja su enorme fortaleza tanto física como mental que le ha llevado a superarse diariamente.

Esta vez, Kira Miró ha sorprendido con su destreza en la batería tocando junto a los mismísimos ‘Celtas cortos’ su tema más mítico: ’20 de abril’. Ritmo y compás… la actriz asumía un nuevo reto, bien distinto a los otros que había realizado en el programa, y lo hacía recibiendo una cálida ovación por parte de sus compañeros que se rendían, nuevamente, ante ella.

Jorge Brazález, el segundo clasificado de la noche, también se ha mostrado muy orgulloso de su participación: «Es una lección de vida las semanas que he estado aquí. He descubierto que se puede ser lo que se quiera con pasión y esfuerzo». El chef se ha enfrentado a una prueba musical tocando una melodía en un gran piano de suelo junto a un sincronizado Jorge Sanz.

Las lágrimas de David Bustamante

Otro de los momentos más destacados de la final lo ha protagonizado Gemma Mengual en la prueba estrella, la apnea. La nadadora ha conseguido una marca de 4:24 segundos debajo del agua convirtiéndose en la vencedora de este octavo programa. Ha cedido su premio a David Bustamante para que donase el cheque de 10.000 a una ONG. «No lo esperaba», ha afirmado muy emocionado el artista quien destinaba la cantidad a la fundación ‘Pequeño Deseo’. «Llegó a mi vida, fue duro, pero al final me di cuenta que era un regalo. Son niños que no tienen ninguna culpa, son niños con enfermedades crónicas y a veces no conocen más que la vida desde la ventana de un hospital».

Mientras que Pablo Puyol se ha enfrentado a un complicado reto de parkour -disciplina en la que se utiliza el cuerpo para saltar los obstáculos urbanos-. “Has estado espectacular, alucinante”, le decía Tamara Falcó. Ella junto a los otros dos jueces, Juan Del Val y Santiago Segura valoraban la enorme dificultad de esta prueba.