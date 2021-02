«Cuando tengo culpa, lo arreglo. Yo duermo muy tranquila», ha asegurado la influencer en una entrevista para Atresmedia.

Después de meses de disputas públicas entre sus padres a raíz de la nula relación entre padre e hija, Anita Matamoros ha roto su silencio para hablar de forma indirecta del conflicto con Kiko Matamoros. Después de escuchar sus declaraciones, el colaborador de ‘Sálvame’ se ha venido abajo y ha perdido cualquier esperanza de volver a tener un acercamiento con su hija pequeña.

«Mi chico me dijo que lo más importante es irte a dormir con la conciencia tranquila y así ya lo tienes todo hecho. Para mí eso es la estabilidad. Esa capacidad de poner la mente en blanco es lo que me da la felicidad. Lo que me pase o deje de pasar no es mi culpa. Cuando tengo culpa, lo arreglo. Yo duermo muy tranquila«, explicaba Anita Matamoros durante una entrevista en ‘Las Uñas’ de AtresPlayer, la plataforma online de Atresmedia.

Tras escuchar estas palabras, cabizbajo y con los ojos vidriosos, Kiko Matamoros hacía hincapié en que no entendía el motivo por el que se su hija había decidido romper su silencio después de pedir por activa y por pasiva que no se la mencionara en los platós. Tras esto, el colaborador sentía que había recibido un «bofetón» por parte de su hija pequeña y se negaba a seguir manteniendo la esperanza de volver a tener una buena relación con ella.

«Para mí la esperanza, a veces, no es más que una fábrica de dolor y frustración. Si tan claro lo tiene bueno es saberlo y ya está. A otra cosa, que la vida da para mucho», expresaba. Después, hacía hincapié en que estaba afectado después de escuchar a su hija pero insistía en que no quería entrar en una guerra con la influencer. «Mayoritariamente he perdido la esperanza. Es absolutamente innecesario. Lo que más daño me hace es que siempre están con el que mi hija no habla y para una vez que habla me mete un bofetón. No voy a hacer más el panoli. Si lo tiene tan claro, mejor para ella», sentenciaba.

La lucha de Anita Matamoros: desvincularse de sus padres

Además de insistir en que tiene la conciencia muy tranquila, Anita Matamoros también aprovechó su paso por el espacio de AtresPlayer para hablar de su faceta como influencer. A pesar de que no quería hablar de sus padres de manera expresa, la joven ha reconocido que el hecho de ser hija de Kiko Matamoros y Makoke le ha afectado profesionalmente. «Hay marcas que me relacionan con ello pero esa es mi lucha diaria: desentenderme y desvincularme totalmente, hacer las cosas por mí misma. No quiero que le siente mal a nadie pero (la televisión) me ha dado rechazo siempre. He visto gente que quiero pasarlo mal, yo misma lo he pasado mal. Ahí da igual todo, solo importa hacer audiencia», cuenta, aunque reconoce que sí ha tenido algún que otro beneficio el hecho de ser hija de.

Nunca le han afectado las críticas porque insiste en que desde pequeña ha hecho caso omiso a todos los comentarios que se han podido decir sobre ella. De la misma forma, ha dejado claro que ella solo va a hablar de ella misma y nunca se va a pronunciar sobre lo que hagan sus padres. «Todo el mundo tiene movidas en casa, lo que pasa es que aquí todo se agranda mucho más. Todos se creen con el derecho de opinar», sentenciaba.

«El tiempo nos pondrá de nuevo en el camino»

Hace tan solo unos días, Kiko Matamoros reconocía que echaba de menos a su hija. «Llevo sin hablar con ella desde que me ingresaron en junio. Creo que el tiempo nos pondrá de nuevo en el camino», decía positivo. «Yo la echo de menos, pero supongo que ella también le pasará lo mismo. No lo sé, la verdad», confesaba emocionado.

Aunque deja la puerta abierta a una reconciliación con la ‘influencer’, Kiko Matamoros sabe que tienen que cambiar mucho las cosas entre padre e hija: «Hay cosas por las que no voy a pasar, como ya he dicho. Ella sabrá lo que quiere y lo que espera. Echo de menos tener una situación de entendimiento, es mi hija en una situación complicada, porque me separé de su madre, porque las cosas han sido como han sido… Ella ha estado por parte de su madre. Y luego por el trato que ha tenido respecto a mi relación de pareja, creo que ha sido desmedida», avisa.