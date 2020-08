«Hace meses que estoy sin comunicación con mi hija, la quiero muchísimo, pero me parece nociva la actitud de su madre», atacaba el colaborador de ‘Sálvame’.

La polémica entre Kiko Matamoros y Makoke vuelve a ser noticia. Después de varios meses en los que parecía que habían enterrado el hacha de guerra y habían tomado la decisión de pasar el uno del otro, los dos vuelven a la carga a raíz del supuesto veto por parte de la colaboradora de ‘Viva la vida’ y su hija, Anita Matamoros, a Marta López en varios establecimientos.

Después de un gran enfado con el programa, Makoke hacía su aparición en el programa de Telecinco para dar su versión sobre los hechos y dejaba claro que su hija le pidió a Kiko Matamoros que su novia fuera a otra peluquería porque no quería encontrarse con ella. «Su padre le dijo que no y entonces ella deja de ir pero no veta a nadie«, explicaba.

Esto provocaba que el colaborador de ‘Sálvame’ entrara por teléfono para castigar la actitud de su exmujer. «Estaba mejor esta tarde pero después de escuchar a esta señora estoy amarillo. Estoy alucinando con la actitud y el cinismo que está demostrando esta señora. Hace meses que estoy sin comunicación con mi hija, la quiero muchísimo, pero me parece nociva la actitud de su madre. Que avale esa conducta demuestra que le está dando una mala educación«, criticaba Kiko Matamoros mientras que Makoke, a gritos, se levantaba de su silla y se marchaba del plató.

Tras esto, el padre de Diego Matamoros seguía lanzándole varios ataques a su exmujer: «No puedes ir por la vida creyéndote más que nadie, cerrando las puertas de los negocios a quién a ti te de la gana. Es algo que la madre no debería aplaudir. No se puede ir así por la vida. Hay que hacerle entender que en la vida no se puede actuar como un tirano. Es lo único que me molesta. No quiero que actúe como una niña malcriada«.

El enfado de Makoke

Después de colgar el teléfono, Makoke tomaba la palabra y se mostraba muy molesta con las declaraciones de su exmarido. «No eres ejemplo de nada«, le atacaba. Además, insistía en que el único culpable de que mantuviera una mala relación con su hija era él y no su novia, tal y como se había apuntado.

La mala relación de Kiko Matamoros con su hija

Hace unas semanas, Kiko Matamoros desvelaba en «Las escaleras de las emociones» de ‘Viva la vida’ que había vivido varios desencuentros con su hija que habían propiciado que su relación no fuera tan estrecha como antes. Ahora, con motivo de su operación, el colaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a poner de manifiesto su nula comunicación con la hija que tiene en común con Makoke. «No sé si mi hija está al tanto de cómo estoy después de la operación. Por mi parte no, desde luego. No sé si alguien ha podido informarle, pero si se ha informado porque se ha interesado ella, pues mejor, sino, pues tampoco pasa nada», explicaba y además, confirmaba que no le había felicitado por su cumpleaños. «No sé si Makoke tiene algo que ver en que mi hija no se haya interesado por mí. Creo que hay edades a las que uno llega y tiene que ver la vida como él o ella crea. Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, y sus relaciones… no me paro en lo que haya hecho la madre, la verdad es que no me paro en eso, me da igual, mis relaciones con mi hija tienen que ser con mi hija, lo otro, me trae sin cuidado», seguía explicando ante sus sorprendidos compañeros.

La reacción de Makoke no se hacía de esperar y hacía hincapié en que no ella no había sacado a relucir los trapos sucios de su mala relación y había sido Matamoros quien había puesto en la palestra la situación. Además, aseguraba que no iba a pronunciarse para proteger así a su hija. No obstante, su exmarido volvía a hacer hincapié en manifestar algunas situaciones que había tenido que vivir debido a los vetos de su hija y de la colaboradora: «A nosotros nos han cerrado las puertas en negocios, en casas de amigos… nunca he comentado nada a nadie porque me parecía vergonzoso y por proteger a mi hija, creo que su madre tiene mucha responsabilidad en esto, pero lo que no voy a dejar es que machaquen a nadie».