La colaboradora justifica el comportamiento de su chico: «No es Superman, ni Thor, ni Aquaman».

Una vez más, Kiko Matamoros ha vuelto a arremeter contra Omar Sánchez. Durante la emisión de ‘Sálvame’, el colaborador ha acusado a ‘El Negro’ de hacer un juego sucio, de ser un mal compañero y de creerse por encima del resto de concursantes de ‘2021’.

«Es un caradura. La gestualidad le delata, es muy obvio, es muy plano. Lo que ha hecho es de los peores comportamientos», ha explicado. «Sus compañeros han sido muy generosos y lo han perdonado. Y si para él era muy doloroso compartir la mitad de un desayuno…». Colaboradores como Chelo García Cortés salían en defensa del canario: «Omar es una persona que no ha ido a hacer vídeos, es un señor no conoce el mundo televisivo».

«Mi chico no es Superman, ni Thor ni Aquaman»

Anabel Pantoja no se ha tomado nada bien las críticas de su compañero. “No ha matado a nadie, le han quitado una recompensa sabiendo que Olga y Melyssa se habían dicho los amuletos y él, quizá se tenía que haber guardado la rabia, pero encima le habían dado tres patadas”, decía.

Cabreada y gritando, la sevillana rompía una lanza a favor de su novio: «Mi chico no es Superman ni Thor ni Aquaman. ¿Qué pasa, que Omar Sánchez flaquea y se le da hasta en el paladar?”, se quejaba. «Omar no hizo trampas. Tom Brusse le dio una patada a su compañero. ¡Eso es ser un caradura! Mi novio no es perfecto, pero ha dado un concurso en el que no se le ha visto dando espectáculo. Si Matamoros quiere que os cuente las veces que hago cada o que hago pipí él no lo va a hacer. La productora sabía cómo era su carácter».

«Es un ser humano que flaquea»

«¿Qué os pensabais, que he ido a Marte y me he enamorado allí de Omar? Es un ser humano que flaquea. Él iba con mucha ilusión y se ha dado cuenta de que está muy débil y no lleva bien lo del hambre», añadía. La colaboradora ha dejado claro que su pareja no ha viajado hasta Honduras para hacer show «porque no es televisivo».

Harta de las críticas, Anabel ha querido pararle los pies a Kiko Matamoros. Y es que el madrileño se ha mostrado especialmente severo con el joven. Para él, en un ‘reality’, «se ven las virtudes y los defectos de cada uno. En Omar hemos descubierto pocas, presumíamos algunas y han sido defraudadas”, explicaba hace unos días.

Matamoros tacha a Omar de ser «mezquino, insolidario, absurdo»

«Estamos viendo a un hombre que es incapaz de ser solidario con sus compañeros», ha dicho. En su opinión, su manera de ser «insolidaria» está sacando a flote su valía como persona. “Te estás vendiendo como alguien que se merece un trato por encima de tus compañeros, lo cual es mentira”, comentaba esta semana en ‘Sálvame’. “Hemos visto a un hombre que en los momentos malos es capaz de hacer trampas, un mal deportista y a alguien tremendamente mezquino, insolidario, absurdo”.