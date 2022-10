Kiko Hernández ha estado desaparecido durante varios meses de su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ debido a un malentendido con el programa, que no habría sentado nada bien al colaborador de televisión. Sin embargo, este martes 11 de octubre ha vuelto por sorpresa al programa y lo ha hecho con una nueva imagen, que ha dejado a todos los colaboradores sorprendidos. Tanto ha cambiado que Jorge Javier Vázquez, nada más verle, le preguntaba: «¿Tú quién eres?». Uno de los colaboradores más queridos del programa ha regresado a su puesto de trabajo después de alargar sus vacaciones durante casi dos meses. Kiko Hernández ha sido el último en regresar al espacio de Telecinco tras las vacaciones de verano. ¿Qué ha pasado con Kiko durante todo este tiempo? ¿Por qué se ha esperado tanto para volver?

El colaborador de televisión había regresado a trabajar la pasada semana. Sin embargo, lo hacía en el programa ‘Mejor llama a Kiko’, junto a su compañera, Elena de José. Llamaba especialmente la atención que Hernández todavía no se hubiera sentado en su silla de colaborador en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, este regreso por fin se ha producido.

Su malestar con ‘Sálvame’, el teatro y su operación: los motivos que han retrasado su vuelta

Han pasado más de dos meses desde que Kiko se sentara por última vez en su silla de colaborador. Fue el pasado 4 de agosto la última vez, un día antes de que pasara por quirófano para someterse a un injerto capilar. Desde entonces, su ausencia era muy llamativa. Sobre todo después de que todos sus compañeros ya hubieran regresado a su puesto de trabajo. Había un motivo para que Hernández todavía no hubiera regresado. Según pudo conocer SEMANA, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sintió molesto con la cúpula de ‘Sálvame’ después de que emitieran una imagen suya con sus hijas y unos amigos y llegó a pedir que las retiraran.

Un supuesto malestar con la cúpula de ‘Sálvame’ por emitir una imagen suya con sus hijas y unos amigos que ha llevado al colaborador a no incorporarse al programa. Se pensaba que volvería a principios del mes de septiembre, tras disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero no fue así. Kiko echó un pulso a la cadena y a su propia productora para que se eliminase todo rastro de esa imagen tanto en la web como en la plataforma digital del grupo. El órdago estaba muy claro. No volvería a ninguno de los espacios de la cadena hasta que esas imágenes no se eliminasen.

Kiko Hernández ha vuelto tras más de dos meses alejado del programa

Una petición que parece que ha sido aceptada, ya que a día de hoy no hay ni rastro del fragmento de vídeo en el que aparecía la foto que protagonizaba Kiko. Además, de este malestar con el programa, SEMANA pudo saber que su vuelta también se había retrasado debido a que había estado inmerso en el teatro, ya que muy pronto se estrena su próxima obra de teatro. Además, su operación de injerto capilar también ha retrasado su regreso, ya que él quería verse al cien por cien antes de ponerse ante las cámaras. Ahora, por fin se ha producido ese regreso. Por si fuera poco, Hernández no ha mostrado en ningún momento malestar ni con el programa ni con la cadena ni con el presentador. Como si nada hubiera pasado, Kiko Hernández se ha sentado en su silla y ha sido uno de los protagonistas de la tarde gracias a su nueva imagen, mucho más juvenil.

