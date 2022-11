El pasado lunes, en ‘Sálvame‘ tildaban a Kiko Hernández de ser un «rata» y un «miserable». La redacción del programa aseguraba tener el testimonio de personas que lo vieron llevarse, supuestamente, 3.600 euros en maletas llenas de ropa a cambio de una colaboración con una marca de ropa. El colaborador ha respondido de manera rotunda: “No sé de dónde salen las informaciones, me llevé 350 euros por cuatro stories y dos posts y llevamos una semana hablando de esto. Eso es lo miserable que soy, lo rata y lo avaricioso».

El colaborador ha contado con todo lujo de detalles en qué consistió su colaboración con una conocida firma comercial, para evitar malentendidos. «Anabel Pantoja me pone en contacto con ellos hace dos años. Con el rollo de la pandemia no quiero ir a ningún centro comercial, no quiero a ir a ningún lado y digo que no», ha arrancado diciendo. «Me llaman de nuevo, yo ya ni me acordaba… Voy y en todo momento se ha dicho que yo grito a las empleadas, que dejo estanterías vacías, que yo no tenía permiso para entrar, que me habían dado vales de 200 o de 400 euros, que empecé a cargar siete carros. La primera vez fui estuve acompañado de Belén Rodríguez. No monté ningún pollo. Llegué a las doce y me fui media hora después. Estuve acompañado en todo momento de una directiva del centro. Me llevé 350 euros en producto por cuatro stories y dos posts.

«No compro bragas para regalar a nadie como se ha dicho», lamenta Kiko Hernández

La segunda visita, tal y como ha recordado Hernández, tuvo lugar «el pasado mes de septiembre, porque tiene «un acuerdo de colaboración». En esta ocasión volvió a acordar el mismo número de publicaciones por 390 euros«. Y esa vez se llevó lo que le correspondía en artículos: “Estuve acompañado de un asistente que me dice lo que puedo coger, todo fue ropa de niñas y no compro bragas para regalar a nadie como se ha dicho”. A lo largo del tiempo, Kiko Hernández ha hecho dos ocasiones con este centro y está a punto de hacerlo por tercera vez.