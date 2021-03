Kiko Hernández, Alonso Caparrós y Gema López se han subido al camión de María Teresa Campos, que estrena su programa este miércoles

Este miércoles a partir de las 20.00 horas, se estrena el nuevo programa de María Teresa Campos, ‘la Campos móvil‘, un espacio de entrevistas muy esperado. La primera invitada será Isabel Díaz Ayuso, quien iniciará su ruta partiendo desde el kilómetro cero de España. Desde este punto, que además acoge la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, realizarán un recorrido tanto por lugares emblemáticos de la capital como por localizaciones con un especial significado para su primera invitada. Pero, a quien también hemos visto en el interior de este camión transparente que recorrerá las calles del país ha sido a algunos de los colaboradores de ‘Sálvame’. Kiko Hernández, Gema López y Alonso Caparrós han querido probar el ‘Campos móvil’.

¿Serán Kiko Hernández y Gema López los próximos invitados?

De momento, no podemos responder a esa pregunta, ya que se desconocen quienes serán los próximos invitados que se sienten en la ‘Campos móvil’. De momento, con motivo de la promoción del nuevo programa de María Teresa Campos, el camión convertido en plató donde la veterana periodista recibirá a sus invitados y los entrevistará se encuentra en las inmediaciones de Mediaset. Por este motivo, los colaboradores del programa de la tarde han querido acudir a visitarlo y entrar dentro para ver que se siente sobre esas cuatro paredes transparentes.

Tal y como se puede apreciar en la fotografía que han compartido ellos en sus redes sociales, no pierden detalle de cada uno de los objetos que se encuentran en la ‘Campos móvil’. Una foto subida por Laura Fa, quien también aparece, y que ha escrito el divertido texto: «En el camión de la Campos. Arranca Manolo». Nadie se quería perder el hecho de poder estar dentro de este cubículo, uno de los más aclamados durante las últimas semanas.

La emoción de María Teresa Campos por volver al trabajo

María Teresa Campos ha reconocido sentir “mucha emoción y algunos nervios ante el estreno. Un programa es el resultado de una labor de equipo y en ese sentido me siento muy segura y agradecida por el trabajo que están haciendo el equipo de La Fábrica de la Tele y Mediaset España», ha comenzado diciendo. Y ha añadido que «El deseo de hacer las cosas lo mejor posible y esta sensación de nervios y de emoción los he tenido y los tendré toda mi vida. Nunca he entrado a un plató tras un tiempo de inactividad o tras cambiar de programa sin esa sensación, porque uno debe tener muy presente que al público hoy le gustas y quizá mañana no». María Teresa siente el cariño de su gente: «Siento que la gente me quiere mucho, por lo que estoy muy agradecida, y espero que me sigan queriendo”.