El cambio de actitud de Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes 2021’, ahora conciliadora y amable ante la figura de Rocío Carrasco, está siendo cuestionada por muchos. La nueva estrategia de la joven, decidida a mostrar su cara menos guerrera en el conflicto familiar, no convence a Kiko Hernández. El colaborador está convencido de que se trata de una maniobra orquestada por Antonio David Flores.

El colaborador ha sido especialmente duro al hablar del giro que ha dado la nieta deRocío Jurado ante los focos. “Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga que está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña”, ha dicho.

Kiko Hernández, a Rocío Flores: «No me digas que soy el menos indicado para hablar»

Kiko también pone en duda la veracidad del comentario que hizo Rocío Flores sobre el parentesco con su madre en el plato de ‘SV’. «Me dicen que nos parecemos mucho. Ella es muy guapa y yo encantada», decía a Marta López cuando esta le comentaba que tanto ella como su progenitora habían lucido sendas trenzas el mismo día. Son palabras que al madrileño no le resultan del todo creíbles: “Lógicamente, lo habrán hablado por detrás… si no Marta no le pregunta eso, me juego el cuello”.

“Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento”, comentaba. Y se ha mostrado especialmente indignado con las supuestas condiciones que ha establecido Rocío respecto a algunos compañeros de cadena. Cabreado, se ha dirigido a ella para lanzarle un mensaje: «Si me tienes que decir algo, me lo dices al teléfono. Yo aquí digo una cosa, mañana puedo cambiar de opinión. En este caso no estoy de acuerdo ni contigo ni con lo que dice tu padre, porque me he creído a tu madre. Pero tú a mí no me amenaces y no me digas que soy el menos indicado para hablar. Si no, tira, que aquí tiramos todos. Tira, habla, que luego voy yo».