Tras varios meses de ausencia, la abogada canaria ha regresado como colaboradora al programa presentado por Emma García.

A principios de septiembre de 2020, ‘Viva la vida’ anunciaba con un amplio despliegue de medios que Karelys Rodríguez fichaba como colaboradora estrella del programa. La canaria se sentaba frente a Emma García para abrirse en canal y hablar sobre su amistad con Cayetano Rivera (una información que desveló SEMANA en exclusiva a finales de 2019). Tras su primera aparición, le siguieron varias ausencias y regresos. Sin embargo, desde el mes de noviembre, la abogada dejó de aparecer en el espacio de Telecinco y Ana María Aldón se hacía con la silla de colaboradora. Hasta ahora.

Este sábado 14 de febrero, para sorpresa de todos los espectadores, Karelys Rodríguez reaparecía en ‘Viva la vida’ como colaboradora. En esta ocasión, la joven no ha querido pronunciarse sobre su ausencia y ha intervenido en varios de los asuntos tratados durante la tarde. En concreto, hacia el final, la abogada canaria expresaba sus opiniones sobre las últimas imágenes emitidas de ‘La isla de las tentaciones’ en las que aparecen Stefany (tentadora) y Jesús besándose apasionadamente. «Parece un montaje», comentaba. Asimismo, en un momento dado, el nombre de Cayetano Rivera salió a relucir y los colaboradores quisieron saber cuánto había durado su relación con el diestro. Ante esto, se mostró cauta y reconoció que fueron ocho.

El regreso de la abogada canaria al espacio presentado por Emma García no ha pasado desapercibido por los espectadores, quienes se han lanzado corriendo a las redes sociales para comentarlo. Eso sí, una clara diversidad de opiniones en las que han cuestionado los minutos totales en los que Rodríguez ha hablado durante el programa. “El próximo finde me lleváis a mi en vez de a Karelys. Igual doy más juego y necesito más el dinero”, “Ya que te preguntan, ¡habla!”, “¿Alguien me puede explicar a qué ha vuelto?”, “?¿A qué hora y sobre qué tema volverá a pronunciarse Karelys?”, “Hasta Ana María da más juego que Karelys”, “¿Está Karelys? Ya era hora de que volviera tras esta notable ausencia”, ¿Karelys a ‘Supervivientes’?», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer a través de las redes sociales.

La otra ausencia y posterior regreso de Karelys a ‘Viva la vida’

No es la primera vez que este acontecimiento ocurre. Después de dar su primera entrevista en televisión, Karelys Rodríguez dejó de aparecer en el programa de Telecinco y su ausencia no dejó de estar en boca de todos. Semanas después, a finales de octubre de 2020, se volvía a sentar en el sofá de ‘Viva la vida’ y Emma García no dudaba en bromear con ella: «¿Dónde has estado? ¡Hasta mi profesora de inglés me ha preguntado por ti!».

Ante esto, la abogada aseguraba que no ha entendido el revuelo que se había formado puesto que su ausencia se debía, en parte, a un viaje que había programado con sus amigas. Además, también hacía hincapié en que estuvo alejada de las cámaras debido a sus estudios. Ahora, igual que en aquel momento, la canaria vuelve con muchas ganas y con un look completamente diferente.