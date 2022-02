Una nueva gala de ‘Idol Kids’ ha estado cargada de emoción desde el primer momento. Y es que nada más al comienzo de la noche, se ha vivido uno de los momentos más emocionantes de la gala e incluso del programa. Esta segunda temporada del talent show de los más pequeños de la casa está dando mucho de que hablar y nos tiene con los sentimientos a flor de piel. Y es que detrás de cada niño, hay también una historia. Y la de Gabriel ha roto al jurado de ‘Idol Kids’ y a todos los que se encontraban visualizando el programa desde el sofá de sus casas. El pequeño ha desvelado el trágico episodio al que ha tenido que enfrentarse siendo tan jovencito: la muerte de su madre, víctima de violencia de género.

Jesús Vázquez habla de la lucha contra la violencia de género

Camela, Omar Montes y Ana Mena han podido disfrutar de la actuación de Gabriel, que ha querido dedicarle la canción a su madre fallecida. Además se ha atrevido con una canción muy complicado y ha interpretado ‘Bang bang’ de de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. Gabriel Vargas tan solo tiene 13 años y ha tomado la decisión de acudir a esta segunda temporada de ‘Idol Kids’ para poder subirse a un escenario y dedicarle su actuación y la canción a su madre fallecida. Para el pequeño, su madre es alguien muy especial para él y ha asegurado que “no ha podido estar porque la pobre falleció”, ha explicado el participante al jurado.

El niño no ha estado solo. Ha sido su tío y su abuela quienes se han encargado de acompañarle en esta experiencia tan bonita y tan especial para él, a la que tenía muchas gana de enfrentarse. Jesús Vázquez ha querido mandarle también su apoyo desde el plató: «Siento muchísimo lo que has tenido que sufrir lo que has sufrido tan chiquitito con tu madre. Desde aquí seguiremos luchando contra la violencia de género», ha dicho el presentador, muy emocionado. Para Gabriel, la música ha sido fundamental y le ha ayudado mucho tras perder a su madre.

El tío del artista se rompe en el talent show

Tal y como hemos dicho anteriormente, a Gabriel Vargas le ha acompañado su tío y su abuela. «La que tenía que estar aquí es mi hermana, pero hace seis años fue víctima de violencia de género. Este mes hace seis años. Fue un palo muy duro», ha recordado el tío del artista junto a su madre, que han sido el gran apoyo del joven en su actuación. «A mí me hubiera gustado que mi hermana viera a su hijo. Como era ella, muy activa, muy habladora, como él. Gabriel nos está ayudando a salir del bache», ha querido seguir diciendo el hermano de la fallecida.