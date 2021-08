TVE contrató a Julián Contreras como colaborador de ‘Días de verano’, fichaje que no ha convencido a la audiencia hasta tal punto que han pedido su despido.

El estreno de ‘Días de verano’ en Televisión Española no ha salido como la cadena esperaba. La audiencia no ha acompañado a este nuevo espacio ni en los datos cosechados ni tampoco en las redes sociales, donde ha alcanzado muchísimas críticas por sus fichajes. Los espectadores han criticado que Gonzalo Miró o Julián Contreras estén en el plantel de colaboradores, en vez de contar con otros tertulianos por ejemplo políticos, sin embargo, hay un tweet que ha calado muy hondo en las altas esferas. El hijo de Carmina Ordoñez fue presentado en su primer día de trabajo como «Relaciones públicas del bingo Copacabana», cargo que muchos creyeron que no haría otra cosa si no fomentar el juego.

«Que TVE fiche a Julián Contreras como relaciones públicas de un bingo puede suponer una práctica de publicidad encubierta y su ministerio tiene competencias para actuar al respecto. ¿Va a hacerlo?», escribió el responsable de FACUA. Días después Julián Contreras confirmó que la cadena ya no contaba con sus servicios, un duro varapalo para él si se tiene en cuenta la difícil situación económica que atraviesa. «Os anuncié que volvería este viernes a ‘Días de verano’, pero no será posible. Causas ajenas a mi voluntad, desde luego. Estoy muy agradecido por la oportunidad y confío en que el futuro nos junte de nuevo. No obstante, ¡seguid viendo el programa! Es bueno, amable y está elaborado con mucho cariño. Inés Paz y el resto de compañeros se lo merece», posteó Julián Contreras en su perfil de Instagram.

Si bien Julián no quiso cargar contra la cadena ni tampoco dar detalles de su rescisión de contrato, sí que ha habido muchos comentarios cargando contra él. «Donde esté el relaciones públicas del bingo Copacabana de Móstoles, que se quite toda tertulia política», «La cadena pública fichando a famosos y alentando la ludopatía con el RRPP de un Bingo. Mi reprobación absoluta al fichaje y su cargo» o «Ahora tenemos al hijo de Carmina Ordóñez y al hijo de la Miró para debatir la subida del precio de la luz. Grandísimos expertos de nada» son solo un ejemplo de los comentarios que aparecen en el universo 2.0.

No es la primera vez que hace frente a una situación similar. En el programa ‘Corazón’ de Anne Igartiburu le sucedió algo parecido y desde entonces han sido muy pocas las ocasiones en las que Julián Contreras ha vuelto a la televisión. El joven ha preferido tomarse un respiro y aprovechar oportunidades fuera de la televisión, aunque la pandemia desestabilizó su vida laboral, pues ha estado muchos meses en ERTE. Ahora queda claro que la televisión no le da una nueva oportunidad, al menos de momento, por lo que tendrá que esperar si desea volver como colaborador.