«Voy a ganar MasterChef y me voy a casar«. Es la bomba que ha soltado Juanma Castaño en la gala final de ‘MasterChef Celebrity 6’. El periodista deportivo, que mantiene una relación sentimental con Helenda Condis, revelaba sus intenciones de dar el ‘sí, quiero’ durante la emisión de la última entrega del talent culinario.

«¡Menudo notición!», comentaba una sorprendida Samantha Vallejo Nájera al escucharlo. La verdad es que el periodista soltaba sus palabras en tono de broma, pero lo que dijo dio pie a que todos sus compañeros, incluida su familia, bromeasen con el tema a lo largo de la noche. “Te digo una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en el ¡Hola!, cuatro páginas, pa’ na”, le decía Miki Nadal en tono de humor.

Poco después de soltar estas sorprendentes declaraciones, tanto Juanma como Miki se alzarían como vencedores del concurso de TVE 1. No sin antes vivir instantes cargados de mucha emoción. El humorista se emocionaba al recordar a su madre, recientemente fallecida, a la que dedicó un postre inspirado en los desayunos que le preparaba cada mañana.

Los compañeros, por su parte, no dejaron de bromear con el posible enlace de Juanma Castaño. Pepe Rodríguez enseguida le sacó punta al asunto: «Ha dicho que se casa». Y David Bustamante le seguía el juego: «La despedida de soltero la celebramos en el Bohío a puerta cerrada», bromeaba. Los comentarios llegaron a oídos de la madre del colaborador radiofónico, que no dudaba en preguntar si todo era cierto a Helena, a la que conoció esa misma noche. Sincera, comentaba incluso que le parecía un poco pronto…

«Vienes de aquí y sales casado. ¿Y el año que viene bautizo? ¡Vamos, por favor!», diría poco después Juanma. Por fin, cuando llegaba el momento de conocer que tanto Juanma como Miki habían ganado, el locutor y su chica pudieron hablar sobre esto. «¿Qué vas a hacer, te vas a casar con Miki?», le preguntaba Helena. «No dije con quién, igual me tengo que casar con Miki. Pero eso mejor lo hablamos tú y yo», le respondía Castaño.

En el último programa de la temporada, Miki Nadal y Juanma Castaño han diseñado y cocinado un menú completo para sorprender al jurado y al chef Quique Dacosta, que tiene tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Los dos concursantes, arropados por su familia, han recibido el cheque de 75.000 euros para donar a una ONG y el trofeo del programa.

Después de una semifinal llena de grandes momentos, donde Verónica Forqué decidió retirarse de la competición y fue eliminada Carmina Barrios, una de las más queridas del talent culinario, el certamen ha llegado a su fin con dos flamantes ganadores. Y dos grandes amigos. «Estoy infinitamente más contento que si hubiera ganado yo, porque es el mayor acto de justicia que se ha cometido en la historia», reconocía el periodista deportivo. «Yo no había ganado nada nunca, y ahora tengo que compartirlo con Miki Nadal. ¡Qué desgracia!», bromeaba.

"Hoy en día parece que te ponen un plato de bogavante en cualquier sitio. Pues, a mí esto me recuerda que lo comía solo una vez al año con toda la familia"

Uno de los platos que preparó Juanma Castaño en la gala final estaba elaborado con bogavante. Un homenaje a las Navidades, ya que era la única vez que disfrutaba de este alimento en compañía de su familia. «La cena en la que no había sillas para todos y en as que se dedicaba el día a limpiar el marisco. Yo lo comía una vez al año con toda la familia», contaba. «Es un plato perfecto», le ha soltado Quique Dacosta. «Estaba muy rico, muy bien acabado. Me ha venido todo el Cantábrico a la boca. Es un plato de pescado que podría estar en cualquier restaurante refinado de nuestro país y del mundo entero», ha destacado Pepe Rodríguez. El periodista, emocionado, no podía reprimir las lágrimas: «Estoy demolido por dentro. Soy una caja de sentimientos».