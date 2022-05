Los concursantes de ‘Supervivientes‘ están viviendo sus horas más bajas y el hambre, el cansancio y el paso de los días está calando en ellos. Este domingo, durante el debate del programa, se ha vivido un tenso momento después de conocer que la audiencia ha tomado la decisión de expulsar a Desy Rodríguez. Sin apenas reaccionar, Juan Muñoz, salvado de la nominación, ha expresado su deseo de abandonar el concurso. «No puedo más», decía el cómico.

Tras recibir la visita de su pareja, Desy Rodríguez ha recibido un jarro de agua fría tras conocer que la audiencia ha decidido que se convierta en la nueva expulsada de ‘Supervivientes’. Sin embargo, aún no está claro si continuará en el programa o regresará a España. ¿El motivo? Juan Muñoz. En concreto, el humorista se ha llevado las manos a la cabeza segundos después de conocer que tendrá que seguir viviendo como «Parásito» en la isla apartada del resto de concursantes.

«Una semana más, no. No puedo más. ¿Por qué me ha hecho esto la audiencia? No puedo más. No aguanto una semana más. Me muero de pena. Estoy desesperado. Estoy al borde del colapso. No estoy hecho para esta aventura. No quiero seguir en el concurso, no me apetece. No puedo. Lo siento de corazón», expresaba Juan Muñoz al borde del colapso al pensar que va a tener que seguir concursando una semana más gracias a la audiencia. El humorista ha pedido a la organización que Desy Rodríguez ocupe su lugar y así él poder regresar a España. Sin embargo, Ion Aramendi le ha recordado que el hecho de abandonar tiene unas consecuencias (económicas).

Desy puede ser repescada

Juan Muñoz ha reconocido que le gustaría saber más acerca de las consecuencias que pueden acarrear sus deseos de abandonar, aunque posteriormente ha indicado que no podía continuar en el concurso. Con su saco a la espalda, se dirigía a Anabel Pantoja e insistía en que no quería continuar. «No me siento con fuerzas, esto psicológicamente me está afectando. Voy a acabar con mi salud, no puedo. Estoy al límite de mis posibilidades. Me dan igual las consecuencias. Mi salud es lo primero. Lo siento», proseguía. Cortada la conexión con el «Paraíso», Ion Aramendi ha comunicado que la organización de ‘Supervivientes’ estaba hablando con los dos concursantes y será el próximo martes cuando se comunique la decisión final.

La organización del reality de aventuras de Telecinco ha abierto una encuesta vinculante en la que han querido preguntarle a la audiencia si desean que Desy sea repescada. La concursante había abandonado la isla y ha regresado a «Paraíso» a la espera de conocer el próximo día la decisión final. Sea como sea, será el martes cuando Carlos Sobera explique qué ocurre y cuáles son las sanciones que se tomará con Juan Muñoz. Ion Aramendi ha sido muy claro y ha expresado que la actriz de ‘La Veneno’ ha sido expulsada por la audiencia y el cómico se quiere ir del concurso de forma voluntaria.