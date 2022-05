Las semanas van pasando en Honduras y poco a poco los concursantes van desfilando para abandonar los Cayos Cochinos. Esta semana va haber cambios en la programación de ‘Supervivientes‘ y no veremos los nominados hasta este próximo viernes. Sin embargo, en la gala de este jueves hemos conocido al nuevo parásito, Juan Muñoz. El cómico ha sido el expulsado de la audiencia convirtiéndose así en parásito junto a Ainhoa Cantalapiedra. Ambos se batirán en duelo el próximo domingo y será entonces cuando conoceremos al tercer expulsado definitivo después de Charo Vega y Rubén Sánchez. Pero antes de eso, ¿cómo ha sido esta noche?

Juan Muñoz ha sido el último expulsado de ‘Supervivientes’

Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Juan Muñoz y Kiko Matamoros eran los nominados de esta noche. El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ fue el primer salvado, seguido del colaborador de ‘Sálvame‘ y por último Ignacio de Borbón, lo que convertía a Juan Muñoz en el nuevo parásito. El cómico se ha tomado la decisión del público con una sonrisa y, lejos de enfadarse, se ha mostrado muy agradecido por lo que están viviendo en el concurso.

«Ahora estoy bien físicamente, he pasado muchas adversidades por culpa de la pierna, la gota, el golpe en las costillas… Ahora me siento un poquito mejor. Estoy muy contento de haber participado y haber compartido estos días con mis compañeros que son insuperables y haber aprovechado esta experiencia inolvidable que se llama ‘Supervivientes'», ha dicho al conocer que se convertía en el nuevo expulsado. Los concursantes no saben de la existencia del parásito, que convive en Playa Paraíso con los afortunados que ganan la posibilidad de vivir a cuerpo de rey durante unos días.

Las bonitas palabras del cómico a sus compañeros

Antes de marcharse, Juan ha querido dedicar un mensaje a sus compañeros de grupo: «A todos en general, pero especialmente a mi equipo que han estado muy cerca. Hay una palabra que no se me va a olvidar en la vida y se la dedico a mi querida Ana Luque: Te I love you, os I love you», ha dicho muy emocionado antes de abandonar la isla. Hay que recordar que este jueves no han vivido este momento desde la palapa ya que las nominaciones serán este viernes y la gala de este jueves termina una hora antes, a la 1 de la noche, en lugar de las 2 de la madrugada.