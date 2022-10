Este martes, después de varias idas y venidas, RTVE anunció los 18 participantes del Benidorm Fest 2023 que lucharán por intentar representar a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Liverpool. Entre los elegidos, encontramos a José Otero, un cantante natural de Telde (Gran Canaria) y que ha triunfado en México gracias a su paso por ‘La Voz’ en 2019. El cantante guarda una gran relación con Carla Barber y desempeñó un importante papel en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

José Otero es uno de los grandes amigos de Carla Barber. El cantante trabajó durante años con la cirujana en su clínica y gracias a esto establecieron una estrecha relación. Durante mucho tiempo fue muy habitual verles juntos a través de sus redes sociales celebrando su bonita amistad. Prueba de ello es que con motivo del nacimiento del pequeño Bastian, el cantante, quien se considera ya uno de sus tíos, fue uno de los primeros en visitar a su amiga en el hospital.

«Ayer viví algo indescriptible, el milagro de la vida, nunca había visto a un recién nacido al que esperaba ver tan de cerquita, ayer fueron nervios, ilusión… wow @dr.carlabarber gracias por hacernos partícipes del nacimiento de nuestro Bastian. De los bebés más guapos que he visto nunca. Bienvenido al mundo, tienes unos padres, abuelos y tíos (en los que me incluyo) que estamos deseando verte crecer pero también disfrutarte de pollito. Felicidades a ambos, yo ya estoy deseando enseñarle una canción y ser el tío que le enseñe seguramente alguna de sus primeras palabrotas (de las suaves… tranquilos) de verdad que fue un día que no olvidaré. Carlita, serás una gran madre«, le dedicó el de Gran Canaria.

Su paso por ‘La Voz México’ en 2019 le sirvió de trampolín no solo para fichar por Warner Music México, también para formar parte de una de las bodas más mediáticas e importantes de la crónica social. José Otero se encargó de poner voz a la entrada de Pilar Rubio a la Catedral de Sevilla en su boda con Sergio Ramos. Un momento único que el joven no podrá borrar de sus retinas y en el que estuvo acompañado por su íntima amiga, Carla Barber.

Lucha por ir a Liverpool y representar a España

Este sábado, La 1 de TVE emitirá una gala especial en la que dará a conocer en profundidad a los 18 participantes del Benidorm Fest 2023. Aunque por el momento se desconocen detalles de las propuestas de todos y cada uno de los artistas, lo cierto es que José Otero ya ha dado alguna que otra pista a través de sus redes sociales. El canario se presenta con una canción que «es totalmente diferente y grande a lo que he hecho«. Promete dejarse la piel y disfrutar de un festival que el año pasado consiguió convertirse en fenómeno social. El joven de 32 años ha publicado varios sencillos y ha colaborado con artistas de la talla de Karen Méndez.