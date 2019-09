José Ortega Cano se sincera: ‘Salí fortalecido de prisión’

7 «Me arrepentí, pedí perdón a la familia y cumplí mi condena»

Señala que no era un trayecto largo en coche, pero al volver sufrió un «vahído» y no se acuerda de nada más. «Cuando me desperté estaba fatal, para sacarme del coche tuvieron que venir los bomberos», ha afirmado. Cuando se enteró que había fallecido una persona reconoce que se quiso morir. «Pensé por qué no me había pasado a mí. Me arrepentí, pedí perdón a la familia y cumplí mi condena», ha dicho.