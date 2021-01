«Esto es muy duro, estamos muy bien cuidados, tenemos un médico, al que llamamos por teléfono», ha afirmado la colaboradora.

José Ortega Cano y Ana María Aldón cerraban 2020 dando positivo en coronavirus, no solo ellos, también el hijo que tienen en común, José María, y la hija del diestro, Gloria Camila Ortega. Una vez superados los días más duros de la enfermedad, el matrimonio ha reaparecido en televisión donde han contado cómo se encuentran actualmente.

Durante una conexión en directo con ‘Viva la vida’, programa en el que colabora la andaluza, la pareja daba la última hora sobre su estado de salud. “Estoy bien, he tenido pocos síntomas, estamos en cuarentena pero con muchas ganas de salir porque ya no te encuentras mal y lo que quieres es reactivar tu vida y recuperar tus actividades», reconocía la diseñadora. Ha explicado que el próximo lunes volverán a hacerse la prueba y esperan que entonces salga negativo.

Están viviendo este tiempo de estricto confinamiento en el ático que tienen en Cádiz, en total son cuatro -el matrimonio, el hijo que tienen en común y una persona de servicio-, todos son positivos: «Esto es muy duro, estamos muy bien cuidados, tenemos un médico, al que llamamos por teléfono», indicaba.

Respecto a aquellos que han señalado que la familia había bajado la guardia en cuanto a las medidas de seguridad que marca la pandemia, Ana María ha explicado que no ha sido así: «El día 24 estuvo Gloria con su novio con nosotros cenando, con la distancia de seguridad, es la única gente que ha venido de fuera que no son de la unidad familiar, cenaron y se fueron para casa. El día 27 fui a ‘Viva la vida’ porque yo no tenía coronavirus, allí me hicieron la prueba y di negativo porque sino no me dejan entrar».

Posteriormente, el matrimonio viajó a Cádiz donde Ana María se encontró con su hija y con su madre. También en ese momento respetó la distancia de seguridad y no se quitó la mascarilla. «El 31 es cuando damos positivo, Gloria Camila lo ha pasado mal pero ella también está esperando dar negativo, es muy difícil que nos contagiáramos porque nos cuidamos muchísimo y mi marido lleva hasta dos mascarillas. No hemos ido a fiestas y no hemos estado con nadie del exterior, somos afortunados porque no hemos pasado por ningún hospital”.

El diestro también ha querido manifestarse públicamente y señalaba lo siguiente: “He tenido bastantes molestias, lo que más me preocupaba era cuando tuviese la tos y la dificultad para echar la flema, dormir regular, pero lo he llevado…». Asimismo ha explicado que su hijo José María «está estupendamente, él no tiene ningún síntoma de dolor, está jugando y estudiando y contento».

El torero habla del trabajo de Ana María en televisión

Hace pocas semanas que la diseñadora se estrenaba como colaboradora de ‘Viva la vida’, un reto profesional que algunos dijeron no gustaba a su marido. Por fin, Ortega Cano se ha manifestado asegurando que está muy contento con esta oportunidad profesional. «Soy un seguidor del programa y sé que ella lo iba a hacer muy bien, hasta ahora se le ha visto poco pero en el momento en el que está, lo está haciendo muy bien”.