Juan Muñoz se ha embarcado en la mayor aventura de su vida al entrar en ‘Supervivientes’, como así informó en exclusiva la revista SEMANA. El integrante del grupo cómico Cruz y Raya saltará este jueves desde el helicóptero para iniciar su concurso y José Mota, su otra mitad en el humor, pero su enemigo público número uno, no ha tenido reparo alguno en opinar sobre este fichaje de su examigo. A pesar de que Juan Muñoz atesora malas palabras hacia el cómico, este parece no guardar rencor y se alegra de que a su excompañero le vayan las cosas tan bien y tiene muy claro cómo va a tomarse este reto en una isla desierta en Honduras.

Vídeo: Europa Press

José Mota confía en Juan Muñoz hasta el punto de estar seguro de que su paso por ‘Supervivientes 2022’ será un triunfo personal para él: “Hace muy bien, porque como buen aventurero intentará pasarlo bien”. Además, también cree que dará mucho contenido en el programa al ser “una persona muy aventurera y divertida” y espera que llegue lejos esquivando nominaciones y ganándose el favor del público y de sus compañeros, aunque sabe que es algo muy duro y un reto que pone al límite no solo las capacidades físicas ante las inclemencias del tiempo y la ausencia de comida e higiene, sino también a nivel emocional y psicológica, que suele ser lo que más afecta a los concursantes durante su estancia en el paraíso de Honduras donde se graba ‘Supervivientes’ y que para muchos se convierte en un infierno.

José Mota parece encantado con la idea de que Juan Muñoz de embarque en esta aventura y, de hecho, él mismo no descarta ser uno de los fichajes estrella de ‘Supervivientes’ en un futuro: “Si es que nunca puedes decir que no, depende. Es muy interesante, es una aventura donde se pone toda la carne en el asador, pasas hambre”. Un reto que no descarta proponerse un día, aunque por el momento su apretada agenda de compromisos profesionales le hacen seguir su andadura alejado de los realities, aunque siempre los tenga como una opción de trabajo y también de redescubrimiento personal y de ejercicio de autoconocimiento. Vea el vídeo y conoce cómo José Mota guarda buenas palabras para Juan Muñoz, a pesar de que este le recriminase en SEMANA que no le dio el pésame tras la muerte de su madre, echarle en cara lo que le ha ayudado a lo largo de su vida y de calificarle como “mala persona” y que “nunca fue mi amigo”.

Te interesará saber...