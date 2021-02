«Ella más que mentirosa es seductora, cuando quiere conseguir tu amistad es encantadora», ha afirmado el presentador.

Llevan más de un año sin hablar, pero José Manuel Parada fue en el pasado un gran amigo de Isabel Pantoja. De su estrecha amistad con la tonadillera se ha sincerado el presentador durante un sorprendente polígrafo en ‘Domingo Deluxe’ en el que ha confirmado que le hubiese gustado tener una relación sentimental con ella.

Esta ha sido una de las preguntas más destacadas, si tuvo un romance con la artista. Ha negado que así fuera, pero el polígrafo ha determinado que mentía. Eso sí, ha confesado que le hubiera gustado ser pareja sentimental de la tonadillera. «Me gustaba, me caía bien y tenía atracción por ella».

Ha recordado que la que fuera su amiga ha cambiado mucho en los últimos tiempos. «Yo no reconozco a la Isabel Pantoja actual. Isabel era muy divertida y graciosa». También que siempre pensó que su paso prisión «la iba a humanizar». Algo que según su visión no ha ocurrido. Ha vivido con gran estupor todo el asunto de la polémica de Cantora: «Yo he estado sorprendidísimo como creo que media España».

El presentador, que ha estado en Cantora en más de una ocasión, ha confesado nunca haber visto la polémica habitación en la que se guardan los diversos enseres de Paquirri, uno de los detonantes en la guerra entre madre e hijo. También ha recordado cómo fue la última ocasión en la que vio a la cantante durante un concierto. «La última vez que fui a visitar a Isabel al camerino, me trató con una gran frialdad. Era como si no me conociera».

Su amistad ha sufrido diversos altibajos por distintos motivos que no han gustado a la tonadillera, como algunas declaraciones que ha hecho él en televisión. En una ocasión fue Mayte Zaldívar, otra de sus amigas, la principal protagonista. «Me pareció muy injusto que se enfadase conmigo porque coincidí en una fiesta con Mayte Zaldívar».

Las negativas de la artista

El presentador se ha remontado en el tiempo y ha recordado que su entonces amiga le negó hasta en tres ocasiones que tuviera un romance con Julián Muñoz. Sus sospechas comenzaron cuando les vio por primera vez juntos en FITUR y la química entre ambos era más que evidente. En otra ocasión también tuvo cierta sospecha cuando cantó una canción al que fuera alcalde de Marbella el día de los enamorados delante de su mujer.

José Manuel Parada ha calificado a Isabel Pantoja como una persona que utiliza todas sus argucias cuando desea alcanzar un fin: «Ella más que mentirosa es seductora, cuando quiere conseguir tu amistad es encantadora». Asimismo, ha indicado que nunca se había burlado de Chelo García-Cortés con la artista. «En los tiempos que yo la he tratado a Chelo la quería muchísimo. No tenía ningún sentido que nos juntásemos para hablar mal de ella».