Después de su paso por ‘Supervivientes 2020’ y con una gran polémica a sus espaldas, José Antonio Avilés ha vuelto a su programa, ‘Viva la vida’. El colaborador ha pisado el plató después de tres meses de ausencia y lo ha hecho acompañado de Carmen, su madre. El joven ha asegurado que admite todos sus errores y que está trabajando en solucionar todos sus problemas.

José Antonio Avilés aseguraba que volver al programa de Telecinco era muy duro porque tenía que hacer un recorrido mental por todo lo que había ocurrido. «Al final cuele al plató y tienes a alguien a quién le debes explicaciones«, decía mientras indicaba que veía seria a Emma García. «Entiendo que tú digas que estás decepcionada», proseguía.

Tras el intercambio de estas primeras palabras, José Antonio Avilés, siguiendo todas las medidas se seguridad, se sentaba en la silla naranja y pedía disculpas por si bromeaba porque «le tengo que poner humor porque ha habido mucha gente que le ha puesto tragedia a esto«.

El joven ha asegurado que ha resuelto todas sus deudas y que también ha tenido que hacer una serie de pagos que no tenía que hacer para evitar ciertas polémicas. «Qué tensión hay en este plató, las miradas de todos los que estáis aquí…», resaltaba la presentadora. Por otro lado, el concursante de ‘Supervivientes’ mostraba su enfado con algunos colaboradores y las duras declaraciones e improperios que han lanzado sobre él. «Que yo dijese que soy un drogadicto de la mentira no quiere decir que esté enfermo. Me fui a Honduras porque necesitaba desintoxicarme de esa vida que yo llevaba», afirmaba con la voz entrecortada.

De todo lo que ha ocurrido, José Antonio ha aprendido a valorar las cosas a las que antes no le prestaba atención y ha prometido que pedirá ayuda para salir de su vida paralela: «Aprendes a no hacer cosas que hagan daño a la gente«.

Las explicaciones de la madre de José Antonio Avilés

Su madre, por su parte, ha resaltado la unidad de la familia ante la polémica que ha salpicado a sus vidas y se ha disgustado al no haber podido inculcarle a su hijo los valores que le habían enseñado desde pequeño. Además, ha reconocido que no le pagó la carrera de forma íntegra y que pensaba que estaba estudiando periodismo.

Todas las mentiras que ha reconocido

En una gala especial, Jose Antonio Avilés reconoció que no era periodista y que había engañado a sus padres haciéndoles creer que había estudiado periodismo: «Como queréis sinceridad y vengo a abrirme en canal te cuento la verdad. Yo no quería estudiar pero todos mis amigos estaban estudiando carrera, y para hacerme ‘el guay’, dije que era periodista. Nadie me ha pedido el título. Engañé a mi madre para que dijese en televisión que he estudiado periodismo hasta que yo volviera para aclararlo. Le dije que lo estudié a distancia. Ya le he dicho a mi madre ‘mamá no soy periodista’».

Unos días después, en su ajuste de cuentas con su programa, José Antonio Avilés explicaba que fue a partir de los seis años cuando comenzó a tener una vida paralela debido al acoso escolar que sufrió. «Tengo muchos miedos y muchos demonios dentro del cuerpo con los que no soy capaz de convivir». Sin embargo, no quiso compartir este problema con nadie. «Para mí es un alivio que se sepa todo. Todo esto empezó en el cole con seis años. Fueron los años más duros de mi vida. En sexto de primaría era una persona bastante afeminada y gordito. Eso la gente no lo entendía. Me pegaban diariamente, no era solo en el cole. Salía a la calle y la misma gente me buscaba. No tenía amigos chicos porque me daban miedo».