Durante las últimas semanas, José Antonio Avilés ha estado en el foco mediático después de que muchos colaboradores de televisión cuestionaran sus estudios universitarios. De hecho, hasta su madre salió en su defensa asegurando que evidentemente él había hecho la carrera de Periodismo aunque no pudo decir la Universidad en la que la realizó. Ahora, es el propio Avilés quien aclara su situación universitaria y si efectivamente o no, ha cursado estos estudios.

José Antonio Avilés habla de sus estudios universitarios

Este domingo en ‘Supervivientes’ y desde Honduras tras ser expulsado del concursado, Avilés ha contado toda la verdad de sus estudios. Y es que a lo largo de las semanas han salido varios estudios que había cursado el periodista. Esto es lo que él tiene que decir: «Yo no soy odontólogo, yo no sé eso de donde ha salido. Auxiliar de vuelo lo hice en un curso de junio a septiembre, pagado por mi padre. Periodista soy. Cuando llegue a España lo voy a demostrar». Jordi González ha asegurado que no importa no tener el título de Periodismo porque hay grandes comunicadores que no tienen la carrera como es el caso de Julia Otero y Jorge Javier Vázquez «y hacen entrevistas muy buenas», ha asegurado el presentador.

José Antonio Avilés se ha mostrado muy enfadado: «Yo he hecho Periodismo y es más te voy a decir hasta una cosa en mi vida laboral yo he cotizado en la redacción de dos digitales muy importantes en España», ha confesado. «Yo sabía que este tema iba a salir porque una compañera mía de trabajo y estando mi representante conmigo dije que yo no había homologado mi carrera en España». Jordi ha querido conocer en qué Facultad y en qué Universidad estudió Periodismo: «Yo te lo diré cuando te vea, sin ningún tipo de problema. En mi vida laboral yo he cotizado como Periodista y para trabajar en un digital tuve que presentar la titulación», ha querido hacer hincapié otra vez en su vida laboral pero sin querer responder a dónde cursó sus estudios universitarios.

José Antonio Avilés no quiere hablar en inglés

Avilés estaba muy enfadado respecto a este tema y su madre ha entrado en directo para tranquilizarlo y mandarle un mensaje de apoyo y de ánimo: «Has sido cuestionado. Piensa fríamente», le ha asegurado su madre. Cabe recordar que hace unos días, en la gala del jueves, el presentador Jorge Javier Vázquez le preguntó que por qué no hablaba inglés después de haber estudiado supuestamente en la Universidad de Gales, algo que días después desmintió, ya que este domingo ha asegurado que él no ha estudiado en esta Universidad. Lo más curioso es que en ningún momento ha querido aclarar el lugar donde cursó sus estudios universitarios y asegura que lo hará cuando regrese a España pero en privado, no tiene intención de hacerlo público.

El presentador le pidió a Avilés tras su expulsión que hablara en inglés, algo que él rehusó a hacer. Pero, ¿cuál es el motivo? «Me da mucha vergüenza. Mi mamá te lo puedo decir, ella carrera, profesor británico y de todo, pero me da mucha vergüenza hablar en inglés en directo», ha asegurado Avilés antes de despedir a Jorge Javier este jueves.

Este domingo vio el peso que perdió y se ha quedado en shock

El concursante se veía por primera vez desde el inicio del reality, hace diez semanas, en un espejo sin camiseta y no ha podido salir de su asombro cuando ha comprobado su drástica pérdida de peso: «Soy la mitad de lo que era». El presentador de ‘Conexión Honduras’, Jordi González, presagiaba que tendría que renovar por completo su fondo de armario y revelaba el peso que había perdido, nada menos que 23,200 kg. Antes de viajar a Honduras superaba los cien kilos, concretamente 102, ahora la bascula se sitúa en 78,300kg.

Una noticia que ha recibido con sumo agrado: «Me he quedado bien. Lo he conseguido, te prometo que he venido a aprender a convivir, a ser un buen superviviente, pero una de las cosas también era perder peso». Y es que los médicos del concurso le advirtieron de su sobrepeso cuando le realizaron su debido chequeo previo y le dieron un toque de atención. No ha querido entrar en detalles, pero sí que reconocía que su peso rebasaba ciertos límites: “Alimentarse de manera sana y cuidarse es muy importante”, ha dicho.