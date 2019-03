5 Ahora tendrá que estar un mes de reposo absoluto

Jorge Javier asegura que él se encontraba bien y que su cuerpo no le dio ningún aviso (o él no lo supo ver): “Yo no tuve ninguna secuela, yo me desmayé en Marrakech, estuve inconsciente como dos o tres minutos y me desperté sin ningún tipo de dolor ni nada. Seguí con mi viaje, cogí el avión, que eso si podía haber sido trágico. A partir del martes empecé a tener dolores de cabeza y tomaba ibuprofeno y no se me iba”, ha contado en el citado programa.